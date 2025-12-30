Alistan discusión sobre ingreso de militares de EU a México en 2026

Durante el primer año de la presidencia de Claudia Sheinbaum, el Senado de la República ha autorizado el ingreso a México de al menos 540 militares extranjeros, en su mayoría de Estados Unidos, como parte de ejercicios de adiestramiento, cooperación bilateral y fortalecimiento de capacidades de las Fuerzas Armadas mexicanas.

De acuerdo con los registros legislativos, estos permisos responden a solicitudes del Poder Ejecutivo federal para la realización de entrenamientos conjuntos entre personal militar estadounidense y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

CONGRESO DISCUTIRÁ NUEVOS INGRESOS

Además de los ingresos ya autorizados, el Congreso se prepara para discutir una nueva solicitud el próximo 13 de enero, durante un periodo extraordinario de sesiones, para permitir la entrada de 29 militares estadounidenses.

El contingente estaría integrado por 19 elementos de la Fuerza de Operaciones Especiales Navy SEAL y 10 integrantes del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos, quienes permanecerían en territorio mexicano del 19 de enero al 15 de abril de 2026.

OTROS INGRESOS DE MILITARES ESTADOUNIDENSES A MÉXICO

La primera autorización de este tipo en el actual sexenio ocurrió dos meses después de la toma de protesta de la presidenta Sheinbaum, cuando se permitió el ingreso de fuerzas especiales del Comando Norte para un programa de adiestramiento enfocado en operaciones especiales de la Sedena, entre enero y marzo de 2025.

Posteriormente, el Senado avaló la llegada de militares estadounidenses para cursos especializados con la Semar, el Ejercicio Bilateral Anfibio FÉNIX 2025, entrenamientos conjuntos de operaciones especiales y la participación de personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la Feria Aeroespacial México 2025.

Las autorizaciones forman parte de los mecanismos de cooperación militar entre México y Estados Unidos, los cuales requieren aval legislativo conforme a la Constitución mexicana.