Claudia Sheinbaum suspende Mañanera del Pueblo por celebración de Año Nuevo estos días

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la suspensión temporal de la conferencia matutina conocida como La Mañanera del Pueblo con motivo de la celebración de Año Nuevo.

La decisión fue dada a conocer durante la conferencia de este martes 30 de diciembre, realizada desde Palacio Nacional, y aplicará por un periodo de dos días. De acuerdo con la mandataria, la conferencia no se llevará a cabo ni el miércoles 31 de diciembre ni el jueves 1 de enero.

En un ejercicio poco común, Sheinbaum sometió la decisión a votación entre las y los reporteros que cubren diariamente la mañanera, quienes en su mayoría optaron por no realizar la conferencia en estas fechas.

“Vamos a poner a votación: ¿Quién quiere mañanera mañana? No, pues nos vemos el viernes, ahora sí, el viernes 2, descansamos 31 y 1”, expresó la presidenta ante los medios, confirmando que las actividades informativas se retomarán el viernes 2 de enero.

La presidenta no precisó si durante estos dos días también suspenderá otras actividades públicas o privadas de su agenda, aunque dejó claro que la pausa se limita, al menos oficialmente, a la conferencia matutina.

Este ajuste no es inédito, ya que una situación similar ocurrió el pasado 24 y 25 de diciembre, cuando la Mañanera del Pueblo también fue cancelada con motivo de la celebración de Nochebuena y Navidad.

¿CÓMO PASARÁ AÑO NUEVO LA PRESIDENTA DE MÉXICO?

Durante el mismo encuentro con la prensa, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre sus planes personales para despedir el año.

En su respuesta, la mandataria fue directa: señaló que pasará el fin de año trabajando y que no contempla más días de descanso: “Aquí, aquí, trabajando. Ya fue suficiente tres días”, respondió al ser interrogada sobre si tendría actividades especiales para recibir el Año Nuevo.

Explicó que considera suficientes los tres días de vacaciones que tomó recientemente en Acapulco, Guerrero, del 25 al 27 de diciembre.

Con esta decisión, Claudia Sheinbaum mantiene la línea de ajustes puntuales en su agenda durante fechas festivas, sin alterar de fondo el esquema de comunicación diaria con los medios.

La Mañanera del Pueblo, uno de los principales espacios de información del gobierno federal, regresará a su programación habitual tras el breve receso por el cambio de año.