¿Quién era Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua que muere a los 75 años?

Este martes 30 de diciembre se dio a conocer el fallecimiento de Francisco Barrio Terrazas, exgobernador del estado de Chihuahua y una de las figuras más representativas del Partido Acción Nacional en las últimas décadas.

La noticia fue confirmada por el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, que a través de redes sociales compartió una esquela oficial y expresó sus condolencias a familiares, amigos y militantes del partido.

¿QUIÉN FUE FRANCISCO BARRIO TERRAZAS?

Francisco Barrio Terrazas tenía 75 años de edad. Su trayectoria política estuvo estrechamente ligada a momentos clave de la transición democrática en México, particularmente en el norte del país, donde su figura marcó un antes y un después en la historia política de Chihuahua.

Barrio Terrazas nació el 25 de noviembre de 1950 en la ciudad de Chihuahua. Fue licenciado en Contaduría Pública y Maestro en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Chihuahua, formación académica que le permitió desarrollarse inicialmente en el ámbito empresarial antes de incursionar de lleno en la política.

En el sector empresarial destacó como presidente del Centro Empresarial de 1981 a 1983 y como presidente del Centro Patronal de Ciudad Juárez en el mismo periodo, consolidando un perfil técnico y administrativo que posteriormente trasladó al servicio público.

Militante del PAN desde enero de 1982, Francisco Barrio fue presidente municipal de Ciudad Juárez entre 1983 y 1986. Más adelante, ocupó el cargo de secretario de Acción Política en el Comité Estatal del partido y en 1998 fue consejero nacional del blanquiazul.

Su mayor proyección llegó al convertirse en gobernador de Chihuahua de 1992 a 1998, siendo el primer mandatario estatal emanado del PAN en la entidad.

Su administración fue vista como un símbolo de alternancia política y de ruptura con décadas de gobiernos priistas, en un contexto nacional marcado por la exigencia ciudadana de elecciones más transparentes y rendición de cuentas.

Tras su paso por el gobierno estatal, Barrio Terrazas continuó participando en la vida política nacional, manteniéndose como una voz influyente dentro del PAN y del debate público.

Su fallecimiento ha generado reacciones de reconocimiento a su trayectoria, así como mensajes de respeto por su papel en la historia política de Chihuahua y del país.