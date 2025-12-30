Auditorías previas señalaron fallas en el tramo del Tren Interoceánico; ¿hubo advertencias antes del accidente?

Desde años antes del accidente ocurrido en el Tren Interoceánico, existían advertencias oficiales sobre las condiciones técnicas del tramo donde se registró el descarrilamiento que dejó 13 personas fallecidas y 98 lesionadas en Oaxaca. Auditorías públicas realizadas desde 2019 ya señalaban complicaciones en la rehabilitación de la vía férrea debido a las características del terreno y a problemas en la planeación de los trabajos.

Los documentos revisados muestran que el tramo afectado presentaba pendientes pronunciadas, curvas cerradas y una orografía complicada por tratarse de una zona montañosa, factores que requerían estudios detallados y trabajos especializados para garantizar la seguridad de las operaciones ferroviarias.

ADVERTENCIAS TÉCNICAS DESDE 2019



De acuerdo con una auditoría de cumplimiento a inversiones físicas identificada como 263-DE, se analizaron los primeros contratos otorgados para la rehabilitación de la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

El informe señalaba que la alineación de la vía se veía afectada por las ondulaciones del terreno y por obstáculos naturales, lo que representaba un reto técnico importante. Estas condiciones, según el propio documento, obligaban a una planeación cuidadosa para corregir pendientes y curvaturas elevadas.

Contratos apresurados y falta de estudios completos

La auditoría indicó que la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT), otorgó en 2019 un contrato para la primera etapa de rehabilitación de 12.65 kilómetros a la empresa Daniferrotools, S.A. de C.V. Sin embargo, se detectó que los trabajos comenzaron sin contar con todos los estudios y proyectos completamente terminados.

La Auditoría Superior de la Federación, encargado de revisar el uso de recursos públicos, observó una deficiente planeación y señaló que no se permitió a las empresas participantes presentar propuestas sólidas que garantizaran una ejecución continua y segura de los trabajos.

Este primer contrato fue posteriormente rescindido y la Auditoría solicitó investigar posibles irregularidades administrativas de servidores públicos que, aun con las deficiencias detectadas, continuaron con el proyecto.

UN PROYECTO PRIORITARIO CON OBJETIVOS COMERCIALES



En el primer año de la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal impulsó con rapidez el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Aunque públicamente se presentó como una rehabilitación sencilla del tren para beneficio de las comunidades, el proyecto tenía un enfoque comercial más amplio.

La rehabilitación buscaba adecuar las vías para soportar el transporte de grandes volúmenes de mercancía y reducir los tiempos de traslado entre el océano Pacífico y el Atlántico, conectando los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, y Salina Cruz, en Oaxaca.

Aunque no se puede afirmar de manera directa que estas irregularidades hayan causado el accidente, los documentos oficiales muestran que el tramo ya había enfrentado problemas técnicos y de ejecución desde años atrás, lo que refuerza la necesidad de una revisión a fondo sobre el mantenimiento, la supervisión y las decisiones tomadas en una de las obras estratégicas del país.