Estos son los propósitos de año nuevo más populares en México

Con solo tres días para despedir el 2025 y darle la bienvenida al 2026, muchas personas ya están pensando en sus propósitos para el nuevo año. Entre los mexicanos, algunos objetivos se repiten año tras año, reflejando el interés por mejorar la salud, la economía y el bienestar personal.

LOS PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO MÁS POPULARES EN MÉXICO

Bajar de peso

Uno de los propósitos más frecuentes es bajar de peso. Mantener un peso saludable contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares y mejora la calidad de vida. Para lograrlo, no siempre es necesario acudir a un gimnasio; actividades sencillas como caminatas, sentadillas o abdominales en casa durante al menos 30 minutos al día pueden marcar una gran diferencia.

Cuidar la salud mental

Cada vez más personas priorizan su salud mental como meta de año nuevo. Buscar apoyo psicológico, asistir a terapia o practicar técnicas de manejo del estrés y la ansiedad ayuda a mantener un equilibrio emocional y mejorar la calidad de vida en general.

Dejar malos hábitos

Reducir o eliminar hábitos nocivos también encabeza la lista de propósitos. Dejar de fumar, moderar el consumo de alcohol o limitar el tiempo frente a pantallas son acciones que impactan directamente en la salud física y mental, y que muchas personas deciden incorporar en sus metas anuales.

Ahorrar y organizar las finanzas

La estabilidad económica es otro objetivo común. Ahorrar dinero, pagar deudas y planificar un presupuesto son prácticas esenciales para iniciar el año con un panorama financiero más seguro. La Condusef recomienda apartar una cantidad fija de manera quincenal o mensual, utilizando cuentas bancarias básicas o de nómina, para convertir el ahorro en un hábito constante y evitar deudas innecesarias.