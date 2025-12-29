Cartilla militar será obligatoria en 2026 para ingresar a estas escuelas

A partir de 2026, la Cartilla del Servicio Militar Nacional será un requisito obligatorio para quienes deseen ingresar a los planteles del Sistema Educativo Militar, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Esta medida aplica exclusivamente a las instituciones educativas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, y no afecta a universidades civiles como la UNAM, el IPN o la UAM.

De acuerdo con la Convocatoria de Admisión 2026 de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la Cartilla Militar formará parte indispensable del proceso de ingreso, junto con la documentación académica y administrativa habitual.

La Sedena señaló que este requisito busca fortalecer la formación integral y el compromiso institucional de las y los aspirantes.

ESCUELAS QUE PEDIRÁN CARTILLA MILITAR EN 2026

Los planteles que solicitarán la Cartilla del Servicio Militar Nacional son:

Heroico Colegio Militar

Escuela Militar de Ingeniería

Escuela Militar de Medicina

Escuela Militar de Odontología

Escuela Militar de Enfermería

Escuela Militar de Oficiales de Sanidad

Escuela Militar de Transmisiones

Escuela Militar de Materiales de Guerra

Colegio del Aire, que incluye:

Escuela Militar de Aviación

Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento

Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea

Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea

En todos los casos, la Cartilla Militar será considerada un requisito obligatorio de ingreso.

OTROS REQUISITOS PARA ASPIRANTES

Además de la Cartilla Militar, la convocatoria establece que las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes lineamientos: