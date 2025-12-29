  • 24° C
Identifican a sonorense entre las víctimas del accidente del Tren Interoceánico de Oaxaca

Su hermano, Leonardo Luna, relató que aunque nacieron en Ciudad Obregón, Rogelio creció en Caborca, donde vivió gran parte de su vida

Dic. 29, 2025
Un trágico accidente ferroviario en Oaxaca dejó 13 muertos y 36 heridos, y entre las víctimas se encuentra Rogelio Alfonso Luna Luna, originario de Sonora. El descarrilamiento ocurrió el 28 de diciembre a la altura de Nizanda, sobre la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, involucrando a dos locomotoras, cuatro vagones, 9 integrantes de la tripulación y 241 pasajeros.

Rogelio Alfonso, de 62 años, viajaba junto a su esposa Honoria Medina, originaria de Veracruz, cuando la tragedia los alcanzó. Su hermano, Leonardo Luna, relató que aunque nacieron en Ciudad Obregón, Rogelio creció en Caborca, donde vivió gran parte de su vida.

LA TRAYECTORIA DE ROGELIO ALFONSO

Rogelio trabajó más de 30 años como operador de tráilers, transportando productos agrícolas como espárragos y uvas por carreteras de México y Estados Unidos. Inició su carrera en Grupo Socoada y durante años se encargó de rutas de exportación hacia San Francisco y Los Ángeles. Hace dos años se jubiló y junto a su esposa se trasladaron a Mexicali, planeando viajes para visitar a sus hijos en Sonora.

Antes del accidente, la pareja participó en una posada con excompañeros de la Escuela Secundaria Número 11 de Pitiquito, disfrutando de la tradicional celebración con piñata y convivencia. La noticia de su muerte dejó en shock a amigos y familiares que compartieron esos momentos.

ÚLTIMOS MOMENTOS Y CONFIRMACIÓN DEL ACCIDENTE

Leonardo Luna narró que la última comunicación con su hermano fue el 25 de diciembre, cuando le comentaba la emoción por el viaje en tren, señalando que apenas alcanzaron boletos debido a la alta demanda. La confirmación de la muerte de Rogelio y su esposa llegó el 29 de diciembre, luego de días de incertidumbre para la familia.

El área donde ocurrió el descarrilamiento es serrana y de difícil acceso, complicando la recuperación de los cuerpos. Los hijos de la pareja están realizando los trámites para trasladar los restos a Mexicali y poder rendirles un último homenaje junto a su familia.

INDEMNIZACIÓN A FAMILIARES

De acuerdo con el contrato firmado por el Gobierno de México, los familiares de los fallecidos recibirán 400 mil pesos, siempre que presenten el boleto correspondiente como comprobante para cobrar el seguro. La tragedia ha generado un profundo impacto en las familias y en la comunidad de pasajeros, dejando un recuerdo doloroso de lo sucedido en el Tren Interoceánico.

Brayam Chávez
