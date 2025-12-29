  • 24° C
Nacional / México

¿Estás imposibilitado para tramitar tu credencial del INE? Esto debes hacer

Personal del Instituto puede acudir directamente al domicilio, así como a casas de asistencia, asilos u hospitales

Dic. 29, 2025
El instituto busca garantizar el derecho de todas las personas a contar con su credencial para votar.
Cuando una persona tiene la credencial para votar vencida y se encuentra físicamente imposibilitada para acudir a un Módulo de Atención Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con un procedimiento especial para garantizar su derecho a la identidad y a la participación ciudadana.

A través de la red social X, el INE respondió a la consulta de un usuario y aclaró que, en estos casos, personal del Instituto puede acudir directamente al domicilio, así como a casas de asistencia, asilos u hospitales, para realizar el trámite de inscripción o actualización al Padrón Electoral y la entrega de la credencial para votar.

De acuerdo con la información proporcionada, el procedimiento debe ser iniciado por un familiar o persona de confianza, quien deberá acudir al módulo del INE más cercano al domicilio del ciudadano o a la Junta Distrital correspondiente, donde deberá presentar la documentación requerida.

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBEN CUMPLIR?

Entre los requisitos se encuentra el formato para la atención a ciudadanos imposibilitados físicamente para acudir al módulo, el cual tiene fundamento en el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Lgipe) y puede descargarse desde el sitio oficial del INE.

Además, se debe presentar un certificado médico original, expedido por una institución de salud pública o privada, que acredite la imposibilidad física de la persona.

Asimismo, se solicita el acta de nacimiento original, una identificación oficial con fotografía vigente, y un comprobante de domicilio vigente, con una antigüedad no mayor a tres meses.

CASOS ESPECIALES DE HOSPITALIZACIÓN

En el caso de que la persona se encuentre hospitalizada, el INE señaló que será necesario gestionar un permiso especial para permitir el acceso del personal del módulo y del equipo de cómputo al hospital, a fin de poder realizar el trámite de manera adecuada.

El Instituto recordó que las direcciones de las Juntas Distritales pueden consultarse en su portal oficial, con el objetivo de orientar a las familias y facilitar el inicio del proceso.

César Leyva
