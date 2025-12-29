Noroña se enoja por críticas al accidente del Tren Interoceánico y acusa de "lucrar con la tragedia"

El senador Gerardo Fernández Noroña arremetió con dureza contra figuras de la oposición tras las críticas lanzadas al Gobierno federal por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, accidente ocurrido en Oaxaca que dejó un saldo de 13 personas fallecidas.

El legislador calificó como "vomitiva" la forma en que, dijo, sectores de la derecha utilizan la tragedia con fines políticos.

A través de sus redes sociales, Noroña aseguró que el accidente será investigado a fondo y que no habrá impunidad. "Se sabrá la verdad sobre lo ocurrido. Que lo oiga bien la derecha y luego no acuse persecución política", escribió, en respuesta a personajes como Alejandro "Alito" Moreno, quien pidió detener la construcción de nuevas rutas ferroviarias tras el siniestro.

El senador también lanzó ataques directos contra figuras opositoras. Cuestionó a la diputada Margarita Zavala por compartir información sobre los materiales utilizados en la construcción de las vías y calificó de "cerdo" al conductor Pedro Sola, luego de que éste criticara en redes sociales la gestión del Gobierno tras el accidente.

SHEINBAUM LLAMA A EVITAR ESPECULACIONES

En medio de la polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a no caer en especulaciones y pidió permitir que la Fiscalía General de la República lleve a cabo las investigaciones correspondientes.

Subrayó que las líneas ferroviarias construidas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y las actuales cumplen con todos los requisitos técnicos de seguridad.

Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, informó que ya fue recuperado un dispositivo conocido como "Pulser", una especie de caja negra ferroviaria que registra datos clave como velocidad, frenado y operación del tren, lo cual será fundamental para esclarecer las causas del descarrilamiento.