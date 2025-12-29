  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 29 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Emboscada a Lamborghini Urus en Zapopan deja 3 muertos y 4 heridos

La agresión armada ocurrió en la colonia Residencial Victoria; autoridades aseguran más de 100 casquillos y refuerzan seguridad en hospitales

Dic. 29, 2025
Testigos señalan que participaron más de cinco agresores.
Testigos señalan que participaron más de cinco agresores.

Una emboscada armada contra los tripulantes de una camioneta de lujo Lamborghini Urus dejó un saldo preliminar de tres personas muertas y cuatro heridas en Zapopan, Jalisco. El ataque se registró sobre la avenida Lapislázuli, en el cruce con Bahía, en la colonia Residencial Victoria.

De acuerdo con reportes policiales, la camioneta Lamborghini Urus, de color naranja, era escoltada por una GMC Yukon negra cuando fue interceptada por sujetos armados. Testigos señalan que participaron más de cinco agresores, quienes dispararon desde varios vehículos de modelo reciente y huyeron tras el intercambio de fuego con los escoltas.

La Fiscalía de Jalisco informó que el ataque iba dirigido contra un comerciante, quien perdió la vida en el lugar. En el mismo hecho fallecieron su hija, menor de edad, quien resultó herida durante la agresión, así como uno de los escoltas.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aseguraron en la vía pública más de 100 casquillos percutidos, además de cargadores de armas largas y de alto poder.

LESIONADOS SON ATENDIDOS EN LA CRUZ VERDE

En cuanto a los lesionados, un hombre de 25 años fue trasladado a la Cruz Verde Las Águilas, mientras que otros dos, de aproximadamente 40 y 50 años, fueron llevados a la Cruz Verde Norte. Todos presentan heridas por arma de fuego.

Versiones preliminares indican que el presunto objetivo del ataque sería Alberto "El Prieto", comerciante del Mercado de Abastos, ubicado en las inmediaciones; sin embargo, las autoridades aún no confirman esta información.

Los hospitales donde reciben atención los heridos permanecen resguardados por elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Ataque armado en Zapopan, Jalisco, deja a 3 muertos y 4 heridos de gravedad
Nacional / México

Ataque armado en Zapopan, Jalisco, deja a 3 muertos y 4 heridos de gravedad

Diciembre 29, 2025

El saldo preliminar es de tres personas fallecidas y cuatro más gravemente heridas, de acuerdo con información confirmada por autoridades locales

El Pueblo Mágico de Guachochi en Chihuahua, justo en el corazón de la Sierra Tarahumara que debes visitar en 2026
Nacional / México

El Pueblo Mágico de Guachochi en Chihuahua, justo en el corazón de la Sierra Tarahumara que debes visitar en 2026

Diciembre 29, 2025

Si dentro de tus propósitos del próximos año está viajar con sentido, historia y asombro, este lugar merece estar en lo más alto de tu lista

Sorteo Magno de Fin de Año 2025 de la Lotería Nacional: ¿De cuánto es el premio y el precio del cachito?
Nacional / México

Sorteo Magno de Fin de Año 2025 de la Lotería Nacional: ¿De cuánto es el premio y el precio del cachito?

Diciembre 29, 2025

Para esta edición participarán 60 mil números, lo que amplía las posibilidades de ganar y mantiene viva la expectativa entre los compradores de la LN