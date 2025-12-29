Emboscada a Lamborghini Urus en Zapopan deja 3 muertos y 4 heridos

Una emboscada armada contra los tripulantes de una camioneta de lujo Lamborghini Urus dejó un saldo preliminar de tres personas muertas y cuatro heridas en Zapopan, Jalisco. El ataque se registró sobre la avenida Lapislázuli, en el cruce con Bahía, en la colonia Residencial Victoria.

De acuerdo con reportes policiales, la camioneta Lamborghini Urus, de color naranja, era escoltada por una GMC Yukon negra cuando fue interceptada por sujetos armados. Testigos señalan que participaron más de cinco agresores, quienes dispararon desde varios vehículos de modelo reciente y huyeron tras el intercambio de fuego con los escoltas.

La Fiscalía de Jalisco informó que el ataque iba dirigido contra un comerciante, quien perdió la vida en el lugar. En el mismo hecho fallecieron su hija, menor de edad, quien resultó herida durante la agresión, así como uno de los escoltas.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aseguraron en la vía pública más de 100 casquillos percutidos, además de cargadores de armas largas y de alto poder.

Dos personas sin vida y cinco lesionadas sobre la avenida Topacio en la colonia Santa Eduwiges en Guadalajara, tras un ataque en contra de los tripulantes de una camioneta Lamborghini Urus.

LESIONADOS SON ATENDIDOS EN LA CRUZ VERDE

En cuanto a los lesionados, un hombre de 25 años fue trasladado a la Cruz Verde Las Águilas, mientras que otros dos, de aproximadamente 40 y 50 años, fueron llevados a la Cruz Verde Norte. Todos presentan heridas por arma de fuego.

Versiones preliminares indican que el presunto objetivo del ataque sería Alberto "El Prieto", comerciante del Mercado de Abastos, ubicado en las inmediaciones; sin embargo, las autoridades aún no confirman esta información.

Los hospitales donde reciben atención los heridos permanecen resguardados por elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.