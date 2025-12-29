Sorteo Magno de Fin de Año 2025 de la Lotería Nacional: ¿De cuánto es el premio y el precio del cachito?

La Lotería Nacional se prepara para cerrar el 2025 con uno de los eventos más esperados por millones de mexicanos: el Sorteo Magno de Fin de Año, una tradición que combina ilusión, esperanza y la posibilidad de iniciar el nuevo año con un golpe de suerte monumental.

El sorteo se llevará a cabo el 31 de diciembre a las 20:00 horas, justo para darle la bienvenida al 2026, y contará con un Premio Mayor de 104 millones de pesos, uno de los más atractivos del calendario anual.

¿CUÁNTO CUESTA PARTICIPAR EN EL SORTEO MAGNO DE FIN DE AÑO 2025?

Para esta edición participarán 60 mil números, lo que amplía las posibilidades de ganar y mantiene viva la expectativa entre los compradores de cachitos.

De acuerdo con la Lotería Nacional, el precio de un cachito es de 120 pesos, mientras que la serie completa, conformada por 20 cachitos del mismo número, tiene un costo de 2 mil 400 pesos.

Los interesados pueden adquirir sus cachitos a través de la página oficial de la Lotería Nacional, donde es posible elegir un número al azar o seleccionar uno con valor personal, como fechas especiales o combinaciones significativas.

También está disponible la aplicación Mi Lotería y, por supuesto, los puntos de venta autorizados en todo el país.

¿CÓMO SERÁN LOS PREMIOS DEL SORTEO MAGNO?

El Sorteo Magno de Fin de Año se divide en cuatro series, y cada serie está integrada por 20 cachitos del mismo número, lo que significa que un número aparece en 80 cachitos en total.

Si tu número resulta ganador, el monto del premio se divide entre los 20 cachitos de cada serie, por lo que el importe final depende de cuántos cachitos tengas del número premiado.

Además del Premio Mayor de 104 millones de pesos, el sorteo contempla distintos tipos de premios:

Premios directos. Son los números cantados por los tradicionales niños gritones durante el sorteo.

Son los números cantados por los tradicionales niños gritones durante el sorteo. Premios por aproximación. Los números cercanos a los ganadores de los dos premios principales.

Los números cercanos a los ganadores de los dos premios principales. Premios por terminación. S otorgan si las últimas cuatro, tres o dos cifras coinciden con las de los premios principales.

S otorgan si las últimas cuatro, tres o dos cifras coinciden con las de los premios principales. Reintegros. Cuando la última cifra del número es igual a la de los premios principales.

¿CÓMO SE COBRAN LOS PREMIOS?

La Lotería Nacional establece distintos mecanismos según el monto:

Hasta 9,999.99 pesos: Se depositan en la cuenta digital en un plazo máximo de 72 horas.

Se depositan en la en un plazo máximo de 72 horas. De 10,000 hasta 9 millones 999,999.99 pesos: Se cobran en bancos autorizados, dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo.

Se cobran en bancos autorizados, dentro de los posteriores al sorteo. Más de 9 millones 999,999.99 pesos: El pago se realiza ante notario público, a más tardar cinco días hábiles después de presentar el billete ganador.

Así, el Sorteo Magno de Fin de Año 2025 no solo marca el cierre del calendario de sorteos, sino que se consolida como una de las tradiciones más emblemáticas para despedir el año... porque nunca se sabe si el 2026 empieza con uvas, abrazos y, con un poco de suerte, un premio millonario.