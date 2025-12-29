Vagón de carga se sale de control y recorre Nogales a toda velocidad durante la noche

  • 24° C
Nacional / México

El incidente se registró poco después de las 11:00 de la noche, cuando comenzaron a recibirse reportes sobre un vagón ferroviario que avanzaba rápido

Dic. 29, 2025
Durante la noche del lunes, la tranquilidad nocturna de Nogales, Sonora, se vio interrumpida cuando un vagón de carga de la empresa Ferromex se desplazó sin control a lo largo de varios tramos de la vía férrea, generando alarma entre automovilistas, vecinos y autoridades, ante el riesgo que representaba su paso por zonas urbanas y cruces viales.

El incidente se registró poco después de las 11:00 de la noche, cuando comenzaron a recibirse reportes ciudadanos sobre un vagón ferroviario que avanzaba a gran velocidad sin estar acoplado a una locomotora

De acuerdo con los primeros informes, el carro habría salido de los patios del ferrocarril y, aprovechando la pendiente natural que caracteriza a la ciudad, tomó velocidad mientras descendía por la vía, sin que hubiera posibilidad de detenerlo de inmediato.

Varios testigos lograron captar en video el momento en que el vagón avanzaba de manera descontrolada, material que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó preocupación entre la población, al observarse la cercanía del vagón con zonas de tránsito vehicular y áreas habitadas

Tras recibirse los avisos de emergencia, autoridades municipales, cuerpos de seguridad y personal ferroviario se coordinaron de inmediato para cerrar cruces viales y evitar un accidente de mayores consecuencias, ante el riesgo que representaba el paso del vagón a gran velocidad por zonas urbanas.

El recorrido terminó en las inmediaciones de la línea internacional, a la altura de la garita Nogales–Nogales (Dennis DeConcini), donde el vagón se desvió del riel y se impactó contra un muro de contención, lo que impidió que continuara su trayectoria.

Cabe señalar que en la parte posterior de dicho muro suelen pernoctar personas en situación de calle; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado si había personas en el lugar al momento del impacto. Esta situación será determinada una vez que concluyan las maniobras de revisión y aseguramiento del área.

Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas ni daños mayores derivados del incidente. Autoridades y personal de Ferromex continúan con las labores correspondientes para descartar riesgos adicionales y esclarecer las causas que originaron el desprendimiento y desplazamiento no controlado del vagón.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

