¿Subirá la gasolina? Claudia Sheinbaum aclara la situación en la mañanera

En la conferencia matutina de este lunes 29 de diciembre, la presidenta reafirmó que, pese a rumores y expectativas de ajuste en el precio de la gasolina, no habrá incrementos que afecten el costo al consumidor. Señaló que el acuerdo con el sector gasolinero sigue vigente y que los empresarios se comprometieron de manera voluntaria con el Gobierno de México a mantener los precios dentro de lo ya establecido.

Este pacto, conocido como la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, fue puesto en marcha en marzo de 2025 con el objetivo de sostener el precio de la gasolina regular (con octanaje menor a 91) por debajo de los 24 pesos por litro, a pesar de la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación que entra en vigor el 1 de enero de 2026. Las secretarías de Hacienda y de Energía han dicho que dicho ajuste fiscal no se traducirá en un aumento en el precio final al consumidor gracias a este mecanismo.

Analistas de economía explican que este tipo de acuerdos busca mitigar el impacto que las variaciones en impuestos pueden tener en los bolsillos de los ciudadanos, especialmente en un contexto en el que otros productos y servicios han registrado presiones inflacionarias en sus costos. Además, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y organismos como la Comisión Nacional de Energía están involucrados en la supervisión para evitar abusos en las estaciones de servicio.

PRECIO ACTUAL Y RETOS: ¿QUÉ DEBEN SABER LOS CONDUCTORES?

Aunque las autoridades garantizan que no habrá aumentos para 2026, los precios actuales ya reflejan cifras que muchos usuarios perciben como elevadas. Según reportes de estaciones de servicio en todo el país, para este lunes 29 de diciembre de 2025, el litro de gasolina regular ronda los 23.39 pesos, mientras que la premium se comercializa alrededor de 25.87 pesos, y el diésel se ubica en 26.40 pesos por litro.

Este escenario se produce en medio de un ajuste general al IEPS que sí se verá reflejado en recaudación fiscal, pero que, argumentan las autoridades, no afectará el precio al público gracias al pacto con gasolineros. Hacienda estima que la recaudación por este impuesto podría superar los 473 mil millones de pesos en 2026, aunque sin trasladar dicho monto a los consumidores por medio de aumentos en el costo del combustible.

Conductores y expertos coinciden en que mantener estabilidad puede ayudar a la planificación de gastos familiares y de empresas que dependen del transporte, aunque también reconocen que factores como el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio y la logística de distribución pueden influir en futuros ajustes si cambian las condiciones del mercado.

Mientras tanto, el Gobierno asegura que vigilará el cumplimiento del acuerdo y que continuará trabajando con las cámaras empresariales para garantizar que los precios no se desvíen drásticamente, otorgando certidumbre en un periodo clave del calendario económico.