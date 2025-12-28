Menor de edad pierde extremidad tras quedar atrapado en escaleras eléctricas

La noche del viernes 26 de diciembre, un niño de tres años sufrió la amputación de un dedo del pie luego de que su calzado quedara atrapado en una escalera eléctrica del complejo World Trade Center, ubicado en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Elementos de Protección Civil acudieron de inmediato al lugar para liberar el pie del menor. Tras localizar el dedo amputado, tanto este como el niño fueron trasladados a un hospital especializado para evaluar la posibilidad de un reimplante. Hasta el momento, su estado se reporta como estable.

TESTIMONIOS Y REACCIÓN DE LOS PRESENTES

El accidente ocurrió mientras el menor estaba acompañado de su madre. Testigos intentaron ayudar, aunque no pudieron evitar la lesión. El hecho reactivó el debate sobre la seguridad en escaleras eléctricas y la necesidad de seguir protocolos preventivos en estos equipos de uso común.

Investigación y medidas preventivas

Las autoridades acordonaron el área para revisar el funcionamiento de la escalera eléctrica. A pesar del incidente, el centro comercial continuó operando con normalidad mientras se realizaban inspecciones preventivas.

ANTECEDENTES EN LA CDMX

No es el primer incidente de este tipo en la capital. A principios de diciembre, una caída en la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro dejó 12 personas lesionadas. Según el Sistema de Transporte Colectivo (STC), el accidente se originó cuando un usuario con bultos voluminosos perdió el equilibrio, provocando un efecto dominó en la escalera electromecánica.

CÓMO PREVENIR ACCIDENTES EN ESCALERAS ELÉCTRICAS

Especialistas recomiendan algunas medidas básicas para reducir riesgos:

Utilizar el pasamanos para mantener el equilibrio.

Colocarse de frente y atento al movimiento de la escalera.

Permanecer de pie y evitar sentarse en los escalones.

Prestar atención al calzado, asegurando cordones bien sujetos.

Evitar cargar objetos grandes o voluminosos que puedan obstaculizar la visibilidad o causar caídas.

De acuerdo con la empresa KONE, los accidentes en escaleras eléctricas son relativamente raros en comparación con el número total de usuarios diarios, aunque el cuidado individual y el mantenimiento adecuado de los equipos son esenciales para la seguridad.

REFLEXIÓN FINAL

El accidente en el WTC y los incidentes anteriores en el Metro recuerdan la importancia de respetar las normas de seguridad al utilizar escaleras eléctricas. La prevención y la atención consciente son la primera barrera para evitar lesiones, mientras las autoridades continúan con las investigaciones y revisiones de mantenimiento.