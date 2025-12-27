Autobús Futura choca con tráiler y deja dos muertos y más de 35 lesionados en Tamaulipas

Un autobús de la línea Futura se impactó contra un tráiler en la carretera Zaragoza–Monterrey, en Tamaulipas, dejando un saldo de dos personas fallecidas y más de 35 lesionados, entre ellos 12 menores de edad. La unidad se dirigía hacia Poza Rica, Veracruz.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 93 de esta vialidad, muy cerca del entronque con rumbo a Monterrey.

De acuerdo con el coordinador de Protección Civil de Tamaulipas, Luis Gerardo de la Fuente, varias de las personas lesionadas fueron clasificadas como código verde y recibieron atención médica en el lugar, mientras que otros pasajeros fueron trasladados a hospitales cercanos para su valoración.

CUATRO ADULTOS Y UN MENOR QUEDARON PRENSADOS

Las víctimas mortales perdieron la vida en el sitio del siniestro. Información preliminar indica que el autobús había salido de Nuevo Laredo y tenía como destino final el estado de Veracruz. Entre los pasajeros viajaban 12 menores de edad, algunos de los cuales fueron llevados a unidades médicas para descartar lesiones de gravedad.

La Secretaría de Seguridad informó que las labores de rescate se enfocaron inicialmente en liberar a los pasajeros que quedaron prensados tras el impacto: cuatro adultos y un menor de edad.

Hasta el momento se desconocen las causas del choque entre ambas unidades; sin embargo, las autoridades confirmaron que se abrirá una investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

EL CONTEXTO DE ACCIDENTES SIMILARES

Este accidente ocurre en un contexto de incremento de siniestros viales a nivel nacional e internacional.

En días recientes, una carambola en Veracruz dejó alrededor de 40 personas lesionadas; en Guatemala, un autobús cayó a un barranco con un saldo de al menos 15 fallecidos, mientras que en Japón se reportó un choque múltiple de más de 50 vehículos debido al congelamiento de una autopista.