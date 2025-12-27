  • 24° C
Autobús Futura choca con tráiler y deja dos muertos y más de 35 lesionados en Tamaulipas

La Secretaría de Seguridad informó que las labores de rescate se enfocaron inicialmente en liberar a los pasajeros que quedaron prensados

Dic. 27, 2025
Algunos pasajeros fueron trasladados a hospitales para su valoración.
Un autobús de la línea Futura se impactó contra un tráiler en la carretera Zaragoza–Monterrey, en Tamaulipas, dejando un saldo de dos personas fallecidas y más de 35 lesionados, entre ellos 12 menores de edad. La unidad se dirigía hacia Poza Rica, Veracruz.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 93 de esta vialidad, muy cerca del entronque con rumbo a Monterrey.

De acuerdo con el coordinador de Protección Civil de Tamaulipas, Luis Gerardo de la Fuente, varias de las personas lesionadas fueron clasificadas como código verde y recibieron atención médica en el lugar, mientras que otros pasajeros fueron trasladados a hospitales cercanos para su valoración.

CUATRO ADULTOS Y UN MENOR QUEDARON PRENSADOS

Las víctimas mortales perdieron la vida en el sitio del siniestro. Información preliminar indica que el autobús había salido de Nuevo Laredo y tenía como destino final el estado de Veracruz. Entre los pasajeros viajaban 12 menores de edad, algunos de los cuales fueron llevados a unidades médicas para descartar lesiones de gravedad.

La Secretaría de Seguridad informó que las labores de rescate se enfocaron inicialmente en liberar a los pasajeros que quedaron prensados tras el impacto: cuatro adultos y un menor de edad.

Hasta el momento se desconocen las causas del choque entre ambas unidades; sin embargo, las autoridades confirmaron que se abrirá una investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

EL CONTEXTO DE ACCIDENTES SIMILARES

Este accidente ocurre en un contexto de incremento de siniestros viales a nivel nacional e internacional.

En días recientes, una carambola en Veracruz dejó alrededor de 40 personas lesionadas; en Guatemala, un autobús cayó a un barranco con un saldo de al menos 15 fallecidos, mientras que en Japón se reportó un choque múltiple de más de 50 vehículos debido al congelamiento de una autopista.

César Leyva
