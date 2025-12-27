Claudia Sheinbaum anuncia inversión en 30 trenes de repavimentación para mejorar carreteras

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el fortalecimiento de la estrategia nacional de mantenimiento carretero mediante la adquisición de 30 trenes de repavimentación que comenzarán a operar durante 2025, con el objetivo de mejorar las vialidades federales, estatales y municipales del país.

Durante un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria detalló que diez de estos trenes ya fueron entregados en el Estado de México, mientras que el resto será distribuido en distintas regiones para atender carreteras federales con mayores rezagos.

Además, informó que se trabaja en la modernización de 13 trenes adicionales destinados a la rehabilitación de caminos alimentadores, fundamentales para la conectividad local.

El anuncio se realizó desde el municipio de Texcoco, en el oriente del Estado de México, donde Sheinbaum explicó el funcionamiento de la maquinaria y señaló que los trenes de pavimentación estarán al servicio de diez municipios. Los gobiernos locales serán responsables de iniciar los trabajos de repavimentación en calles y avenidas prioritarias.

Este año adquirimos 30 trenes de repavimentación, de los cuales, diez se entregaron en el Estado de México; los demás rehabilitarán todas las carreteras federales del país.



ASÍ FUNCIONAN LOS NUEVOS EQUIPOS

Durante el recorrido, personal técnico explicó que cada tren está conformado por equipos que operan de manera coordinada. El proceso inicia con una perfiladora o fresadora, capaz de retirar el pavimento dañado hasta dos metros de ancho y 35 centímetros de profundidad.

Posteriormente, una petrolizadora aplica emulsión asfáltica para asegurar la correcta adherencia del nuevo material.

La pavimentación continúa con la colocación de la carpeta asfáltica mediante una pavimentadora y concluye con compactadores tipo tándem y neumáticos, que sellan la superficie y garantizan su durabilidad.

Los trenes y camiones de pavimentación incluyen además unidades especializadas para el transporte de asfalto caliente, materiales pétreos, limpieza de superficies y retiro de escombros.

De acuerdo con el gobierno federal, esta inversión permitirá prolongar la vida útil de las carreteras, reducir costos de mantenimiento y mejorar la seguridad vial en todo el país.