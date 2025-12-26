  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 26 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Usan drones para atacar con explosivos almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

Tras las explosiones, el inmueble comenzó a incendiarse, generando una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad

Dic. 26, 2025
Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas.
Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas.

Una nueva jornada de violencia se registró este viernes 26 de diciembre en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, tras reportarse un ataque con explosivos contra un almacén del Ayuntamiento, presuntamente perpetrado mediante el uso de drones.

De acuerdo con reportes de medios locales, las detonaciones ocurrieron alrededor de las 13:00 horas en un inmueble ubicado a la salida del municipio, lo que alertó a vecinos de la zona. Autoridades municipales confirmaron que los artefactos explosivos fueron lanzados desde el aire, según información difundida por Luz Noticias.

Tras las explosiones, el inmueble comenzó a incendiarse, generando una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para controlar y sofocar el fuego, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y corporaciones de seguridad federal y municipal.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales en las instalaciones del almacén municipal.

VIOLENCIA PERSISTENTE EN EL SUR DE SONORA

Escuinapa se ha convertido en uno de los principales focos de hechos violentos en Sinaloa. La entidad enfrenta una ola de violencia desde el 9 de septiembre de 2024, cuando las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, pertenecientes al Cártel de Sinaloa, iniciaron una disputa interna por el control de la organización tras el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada.

A más de un año del inicio de este conflicto, la violencia ha dejado más de 2 mil homicidios en el estado. En los últimos días, los enfrentamientos se han concentrado principalmente en el sur de Sinaloa, en la zona colindante con Nayarit.

El ataque con explosivos ocurre apenas dos días después de que se reportaran balaceras y detonaciones en las inmediaciones de la cabecera municipal. Habitantes de colonias como Pueblo Nuevo, 10 de Mayo y El Roblito confirmaron haber escuchado disparos y explosiones.

El alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz Simental, confirmó estos hechos y reiteró que no se registraron personas lesionadas ni detenidas.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Sarampión en México: 24 muertes y casi 6 mil casos confirmados
Nacional / México

Sarampión en México: 24 muertes y casi 6 mil casos confirmados

Diciembre 26, 2025

La entidad más afectada es Chihuahua lo que la coloca como el principal foco del brote a nivel nacional

Acusan de terrorismo a LaFilta León en Veracruz por video con abogada
Nacional / México

Acusan de terrorismo a "LaFilta" León en Veracruz por video con abogada

Diciembre 26, 2025

Ante la polémica, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, fijó una postura oficial y aseguró que la investigación no tiene relación

Registro Civil revela incremento en la tasa de divorcios en México
Nacional / México

Registro Civil revela incremento en la tasa de divorcios en México

Diciembre 26, 2025

De acuerdo con datos del Registro Civil, durante 2024 se registraron 22 mil 382 divorcios, de los cuales el 80 por ciento involucran hijos