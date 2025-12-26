Usan drones para atacar con explosivos almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

Una nueva jornada de violencia se registró este viernes 26 de diciembre en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, tras reportarse un ataque con explosivos contra un almacén del Ayuntamiento, presuntamente perpetrado mediante el uso de drones.

De acuerdo con reportes de medios locales, las detonaciones ocurrieron alrededor de las 13:00 horas en un inmueble ubicado a la salida del municipio, lo que alertó a vecinos de la zona. Autoridades municipales confirmaron que los artefactos explosivos fueron lanzados desde el aire, según información difundida por Luz Noticias.

Tras las explosiones, el inmueble comenzó a incendiarse, generando una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para controlar y sofocar el fuego, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y corporaciones de seguridad federal y municipal.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales en las instalaciones del almacén municipal.

#AlertaADN



Reportan un ataque en un almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa pic.twitter.com/dtTRJi0Ehd — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 26, 2025

VIOLENCIA PERSISTENTE EN EL SUR DE SONORA

Escuinapa se ha convertido en uno de los principales focos de hechos violentos en Sinaloa. La entidad enfrenta una ola de violencia desde el 9 de septiembre de 2024, cuando las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, pertenecientes al Cártel de Sinaloa, iniciaron una disputa interna por el control de la organización tras el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada.

A más de un año del inicio de este conflicto, la violencia ha dejado más de 2 mil homicidios en el estado. En los últimos días, los enfrentamientos se han concentrado principalmente en el sur de Sinaloa, en la zona colindante con Nayarit.

El ataque con explosivos ocurre apenas dos días después de que se reportaran balaceras y detonaciones en las inmediaciones de la cabecera municipal. Habitantes de colonias como Pueblo Nuevo, 10 de Mayo y El Roblito confirmaron haber escuchado disparos y explosiones.

El alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz Simental, confirmó estos hechos y reiteró que no se registraron personas lesionadas ni detenidas.