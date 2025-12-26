Registro Civil revela incremento en la tasa de divorcios en México

El Estado de México enfrenta un aumento sostenido en la disolución de matrimonios, con un promedio de 60 divorcios diarios, situándose como la entidad con mayor número de rupturas conyugales en el país. De acuerdo con datos del Registro Civil, durante 2024 se registraron 22 mil 382 divorcios, de los cuales el 80 por ciento involucra hijos, generando consecuencias económicas, sociales y emocionales.

MUNICIPIOS CON MÁS DIVORCIOS

Nezahualcóyotl lidera la lista de municipios con mayor cantidad de separaciones legales, con 2 mil 405 casos, seguido por Ecatepec con 2 mil 217, Naucalpan con 1,418, Toluca con 1,393 y Cuautitlán Izcalli con 1,099. Estas cinco demarcaciones concentran casi la mitad de los divorcios estatales, revelando que el oriente y el Valle de México se han convertido en focos rojos de inestabilidad matrimonial.

En municipios más pequeños, como Papalotla o Texcalyacac, aunque los números absolutos son bajos, las tasas por cada mil habitantes alcanzan 6.3 y 3.2, respectivamente, superando la media estatal de 1.3.

EDAD Y CONTEXTO DE LAS SEPARACIONES

La edad promedio en la que los mexiquenses deciden divorciarse es de 44 años para los hombres y 42 para las mujeres, justo en la etapa de consolidación profesional y familiar. Expertos señalan que las causas detrás de las rupturas incluyen violencia, infidelidad, problemas económicos y la incapacidad de mantener relaciones saludables.

Cada divorcio genera un impacto económico significativo. Se estima que el costo promedio de un juicio, cuando hay hijos o bienes de por medio, supera los 40 mil pesos, sin contar los efectos emocionales en los menores. Además, el 80 por ciento de los divorcios involucra pensión alimenticia, y las solicitudes por incumplimiento han crecido casi 30% en los últimos cinco años.

FACILIDAD JURÍDICA Y CAMBIOS CULTURALES

El aumento de divorcios coincide con transformaciones culturales y legales. La independencia económica de más mujeres, el rechazo a relaciones tóxicas y la existencia del "divorcio incausado", vigente desde 2008, facilitan la separación sin necesidad de demostrar causa.

No obstante, especialistas advierten que la rapidez en los trámites no resuelve los problemas de fondo. La falta de orientación y terapia antes del matrimonio o el divorcio provoca que muchos ciudadanos pasen de un estado civil a otro sin considerar las consecuencias emocionales y sociales.

Expertos también mencionan que la infidelidad digital, impulsada por redes sociales y aplicaciones de citas, contribuye al aumento de las separaciones. Se espera que esta tendencia continúe en 2025 si no se implementan campañas de prevención y educación emocional.

PANORAMA FUTURO

Mientras los matrimonios apenas crecen un 1 por ciento anual, los divorcios avanzan hasta un 4 por ciento en algunos años, dejando claro que la separación legal se ha convertido en un trámite cotidiano para miles de mexiquenses. Los registros civiles del Estado de México siguen saturados, recibiendo en promedio cinco solicitudes diarias por oficina, con números mucho mayores en municipios grandes.