Reemplacamiento 2026: ¿En qué estados será obligatorio y cuáles son los costos?

El reemplacamiento vehicular volverá a ser un trámite obligatorio en varios estados del país para el próximo año 2026, por lo que las autoridades estatales ya comenzaron a definir calendarios, costos y lineamientos para la renovación de placas.

Esta medida tiene el objetivo de actualizar el padrón vehicular, reforzar la seguridad y cumplir con la normativa federal que establece la renovación periódica de las láminas.

¿EN QUÉ ESTADOS SERÁ OBLIGATORIO Y CUÁNTO COSTARÁ?

Aunque no se trata de una medida generalizada a nivel nacional, sí habrá entidades donde el trámite será indispensable para poder circular sin sanciones en los siguientes estados:

Nayarit. El secretario de Administración y Finanzas, Julio César López Ruelas, confirmó que en 2026 se realizará un reemplacamiento generalizado, luego de que en 2025 se otorgara una prórroga por instrucción del gobernador Miguel Ángel Navarro.

El costo será de 2 mil 724 pesos e incluye placas, engomado, tarjeta de circulación y verificación. Además, se analiza aplicar descuentos durante los primeros meses del año.

El diseño de las nuevas placas aún debe ser autorizado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Quintana Roo. El Servicio de Administración Tributaria estatal (Satqroo) informó que el Canje de Placas 2026 iniciará en enero. El costo para vehículos, camiones y camionetas será de mil 527 pesos, más 141 pesos por la tarjeta de circulación.

En el caso de motocicletas, el canje costará 509 pesos, y para remolques 707 pesos, ambos con el mismo costo adicional de tarjeta. Las autoridades exhortaron a realizar el trámite en tiempo para evitar recargos.

Jalisco. El gobierno estatal otorgó una prórroga gratuita durante enero, febrero y marzo de 2026 para vehículos con placas antiguas (Maguey, Gota y Minerva). Las citas se asignarán por terminación de placa.

Para acceder al beneficio será indispensable tener pagado el refrendo vehicular 2025; a partir de abril, el trámite tendrá costo y se aplicarán sanciones.

Veracruz. Implementará un ordenamiento específico para motocicletas. Todas deberán contar con placas vigentes antes del 1 de enero de 2026. El trámite será gratuito para quienes ya reemplacaron y costará 980 pesos para quienes no lo hayan hecho.

Además, el proceso será digital: desde noviembre de 2025 se podrá iniciar en línea y, a partir de enero de 2026, se realizará completamente por internet con envío a domicilio.

Puebla. La Ley de Ingresos 2026 establece nuevos costos para control vehicular y emplacamiento de unidades nuevas, aunque no se anunció un reemplacamiento general.

Las placas para vehículos costarán mil 275 pesos, para motocicletas 540 pesos y el control vehicular 700 pesos. El costo de la verificación vehicular se dará a conocer antes de que termine 2025.

Estado de México. Será obligatorio para vehículos con placas expedidas en 2021 y tarjeta de circulación con vigencia hasta el 31 de agosto de 2026.

El calendario se organizará por terminación de placa, de abril a agosto. Entre los requisitos están identificación oficial, CURP, factura o documento de propiedad, comprobante de domicilio y las placas anteriores.

CDMX. No habrá reemplacamiento obligatorio. Sin embargo, el gobierno capitalino anunció una edición especial de placas con motivo del Mundial de Futbol 2026. Tendrán un costo de mil 500 pesos e incluirán el trámite de baja y alta en un solo pago, aunque su adquisición será voluntaria.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas mantenerse atentos a los anuncios oficiales de cada entidad, ya que no cumplir con el reemplacamiento cuando sea obligatorio puede derivar en multas, recargos o restricciones para circular durante 2026.