Se registran 42 homicidios durante Nochebuena en México

La violencia no se detuvo durante la víspera de Navidad. De acuerdo con el Informe de Seguridad del Gobierno de México, el país registró 42 homicidios dolosos durante la jornada del 24 de diciembre de 2025, una fecha que tradicionalmente está asociada a la convivencia familiar, pero que volvió a evidenciar los contrastes de seguridad que persisten en distintas regiones.

ESTADOS CON MÁS HOMICIDIOS EN NOCHEBUENA

El reporte oficial señala que tres entidades concentraron una parte importante de los asesinatos registrados ese día. Chihuahua encabezó la lista con seis víctimas, seguido de Jalisco con cinco y el Estado de México con cuatro. En conjunto, estas tres entidades sumaron 15 homicidios en una sola jornada, lo que representó más del 35 por ciento del total nacional durante la Nochebuena, según datos difundidos por el portal Reforma.

Este nivel de concentración vuelve a colocar a estos estados en el centro del debate sobre la violencia regional y la efectividad de las estrategias de seguridad aplicadas en zonas específicas.

¿POR QUÉ CHIHUAHUA, JALISCO Y ESTADO DE MÉXICO CONCENTRAN LA VIOLENCIA?

Los datos fueron elaborados por un grupo interinstitucional encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con base en información proporcionada por fiscalías estatales. De acuerdo con los análisis oficiales, estas entidades mantienen una alta relevancia en el mapa de la violencia por diversos factores.

Entre ellos se encuentran un historial prolongado de hechos violentos, la presencia de grupos criminales con disputas activas y la concentración de actividades delictivas en regiones específicas. Estas condiciones explican por qué, incluso en fechas festivas, los niveles de homicidio se mantienen elevados.

¿BAJAN LOS HOMICIDIOS A NIVEL NACIONAL?

A pesar del registro de 42 asesinatos durante la Nochebuena, el Gobierno federal sostiene que existe una tendencia general a la baja en los homicidios dolosos en el país. Entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, las autoridades reportaron una reducción del 37 por ciento en el promedio diario de víctimas.

En ese periodo, el promedio diario pasó de 86.9 a 54.7 homicidios. Además, noviembre de 2025 fue identificado como el mes con menor incidencia desde 2015, de acuerdo con cifras oficiales.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esta disminución es resultado del trabajo conjunto entre los gobiernos estatales y la administración federal, así como de una mayor coordinación en materia de seguridad.

RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Las autoridades federales atribuyen los avances a operativos focalizados, labores de inteligencia criminal y coordinación entre distintas dependencias. Entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, se reportaron resultados relevantes.

En ese periodo, 38 mil 773 personas fueron detenidas por delitos de alto impacto, se aseguraron 20 mil 169 armas de fuego, se incautaron 311 toneladas de droga y se desmantelaron mil 760 laboratorios clandestinos. A ello se suma el aseguramiento de más de cuatro millones de pastillas de fentanilo y la identificación de zonas dedicadas a la producción de drogas sintéticas, según informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

ESTADOS CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE HOMICIDIOS EN 2025

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que siete entidades concentraron el 51 por ciento de los homicidios dolosos registrados entre enero y octubre de 2025. Guanajuato encabezó la lista con el 11 por ciento del total nacional, seguido de Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

No obstante, las autoridades destacaron que 26 estados lograron reducir su promedio diario de homicidios al comparar el periodo de enero a noviembre de 2024 con el mismo lapso de 2025. Entre las reducciones más marcadas se encuentran Guanajuato, Estado de México y Nuevo León.

EL RETO DE LA EXTORSIÓN EN EL PAÍS

En paralelo, el Gobierno federal reportó avances en la disminución del delito de extorsión, atribuidos a la Estrategia Nacional contra la Extorsión. La presidenta Sheinbaum anunció que se reunirá con gobernadores para impulsar la adopción de la Ley General en materia de Extorsión en todas las entidades.

El objetivo, explicó, es fortalecer el marco legal y cerrar espacios a las estructuras criminales dedicadas a la obtención ilícita de recursos, un delito que sigue siendo una de las principales preocupaciones para la población.

Mientras el país avanza en indicadores generales, los hechos ocurridos durante la Nochebuena reflejan que la violencia sigue presente, incluso en fechas que suelen estar marcadas por la paz y la reunión familiar.