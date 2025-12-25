Se desploma espectacular de Waldo´s en Tijuana; deja un hombre lesionado y al menos cinco autos dañados

La tarde del martes 24 de diciembre, un espectacular perteneciente a la tienda Waldo´s colapsó en la colonia El Soler, en Tijuana, tras las fuertes lluvias y rachas de viento registradas en la ciudad a causa de una tormenta invernal.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 a 11:30 horas en la sucursal ubicada en Plaza Soler, entre la calle Segunda y la calle Independencia, cuando el poste que sostenía el anuncio cayó directamente sobre el estacionamiento del lugar, afectando al menos cinco vehículos y dejando a una persona con lesiones menores.

SE DESPLOMA ESPECTACULAR DE WALDO´S EN TIJUANA

De acuerdo con los primeros reportes, las ráfagas de viento alcanzaron hasta los 60 kilómetros por hora, lo que habría superado la resistencia de la estructura metálica. Entre los automóviles dañados se encuentran unidades de las marcas Honda, Nissan, Toyota, Ford y Dodge.

Al momento del colapso, un hombre de aproximadamente 40 años se encontraba dentro de un Ford Focus blanco, sentado en el asiento del copiloto. La víctima sufrió una lesión en el cuello y un golpe en el rostro que le dificultaba el habla.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos le brindaron atención médica en el sitio, le colocaron un collarín y determinaron que sus heridas no ponían en riesgo su vida.

Al lugar acudieron también elementos de Protección Civil, quienes activaron los protocolos de seguridad para revisar la estabilidad del inmueble y del resto de las estructuras de la plaza comercial, además de iniciar las investigaciones para determinar las causas del colapso.

WALDO´S CLAUSURADO

Cabe destacar que esta sucursal de Waldo´s había sido clausurada hace aproximadamente un mes por Protección Civil de Tijuana, al formar parte de un grupo de 13 establecimientos cerrados por presentar fallas significativas en seguridad estructural y operativa. No obstante, la tienda había retomado operaciones tras una inspección previa.

Aunque el desplome ocurrió en medio de condiciones climáticas adversas, las autoridades municipales informaron que se realizará una revisión técnica exhaustiva del espectacular y del inmueble, con el objetivo de deslindar responsabilidades y prevenir situaciones similares, especialmente en zonas de alta afluencia vehicular y peatonal.

Las investigaciones continúan, tanto por los daños materiales ocasionados como por la seguridad de quienes transitan diariamente por la zona.