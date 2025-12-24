  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 24 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Circula documento con presuntos culpables de caso Waldos

Hay varios funcionarios estatales y municipales involucrados; este 24 de diciembre es la udiencia

Dic. 24, 2025
Waldos el dìa de la tragedia
Waldos el dìa de la tragedia

A casi dos meses de la explosión de la tienda Waldo’s en Hermosillo donde fallecieron 24 personas entre ellos niños  y luego de la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, este miércoles circuló un documentos con nombres de presuntos culpables en este caso.

Se trata de una orden de aprehensión en contra de varios funcionarios tanto estatales como municipales, como el de José Martin Minero Balvanera, por la conducta culposa con resultado de homicidio de las veinticuatro personas que fallecieron como consecuencia del siniestro, aborto y lesiones.

También se menciona a Alberto José Galante y José Luis Alcalá Bernal, por los motivos mencionados, y a este último se le agrega el uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal.

Entre otros nombres se aprecia el de Martin Eduardo Dessens Bringas, Lissette López Godínez, Emanuel Carreón, Jesús Ángel Romero Córdova, Jesús Fabián Valenzuela Torres, Viviana Mirazo Granillo, Ernesto Rui Morales Flores, y asimismo los ex titulares de Protección Civil estatal y municipal, Armando Castañeda Sánchez y Jesús Fernando Valenzuela Tapia.

Por otra parte, también por el delito de incumplimiento legal, se menciona a Alejandro López Parada, C Roberto Saracco Morales, Santa Agustina Aguilar Castillo, Sergio Orlando Flores, José Eufemio Carrillo Ato Astarte Corro Ruiz, Martín Manuel Martínez Medina, Carlos Jesús Arias, Juan Manuel González Alvarado, Flor Rosa Ayala Robles Linares, Joaquín Rodríguez Vejar Edu Alejo Acuña Padilla y Florencio Díaz Armenta.

De acuerdo a información oficial por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, este 24 de diciembre se llevará a cabo la audiencia para llevar el seguimiento de este caso.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Madres Buscadoras sin bajar la guardia
Sonora

Madres Buscadoras sin bajar la guardia

Diciembre 24, 2025

En pleno 24 de diciembre publican lista de desaparecidos

Llama alcalde a la unión familiar
Sonora

Llama alcalde a la unión familiar

Diciembre 24, 2025

En su mensaje de Navidad, Elías Retes pidió vivir la fecha con fe y esperanza

Avanza proceso para elección de comisarios en Navojoa; dialogan con candidatos
Sonora

Avanza proceso para elección de comisarios en Navojoa; dialogan con candidatos

Diciembre 24, 2025

Se tuvo el primer acercamiento con los participantes, en el que se abordó el Pacto de Civilidad y los detalles técnicos del proceso