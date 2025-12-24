Madres Buscadoras sin bajar la guardia

En vísperas de navidad, el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora dio a conocer veinticuatro fichas de búsqueda, donde la mayoría se trata de niñas menores de 13 años de edad desaparecidas, recordando que la lucha continúa y que siempre hay alguien que los espera en casa para reunirse con su familia.

Entre los desaparecidos se pueden destacar dos mujeres adultas, cinco mujeres adolescentes y doce niñas, mientras que del sexo opuesto las fichas corresponden a cuatro hombres adultos, dos hombres adolescentes y cuatro niños.

"Solicitamos el apoyo y solidaridad de la ciudadanía para compartir la ficha de búsqueda de nuestros desaparecidos. ¿Sabes dónde está? puedes llamar anónimamente al número 6623 41 56 16, tu llamada será anónima y dará paz a una familia", expresaron las Madres Buscadoras.

Para que las Madres Buscadoras han reiterado que para que puedan proceder a un operativo de búsqueda es necesario que los familiares realicen la denuncia de manera oficial ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

LOCALIZADOS

Luego de un operativo de búsqueda y la constante difusión de material visual, finalmente lograron localizar con vida a un niño de 11 años de edad y un adolescente de 14 años de edad, quienes permanecieron en calidad de desaparecidos desde el pasado nueve de diciembre.

Pero quien no corrió con la misma suerte, pero ya está sepultado en lugar digno es el joven Jonathan Francisco Piña Acosta, quien estuvo desaparecido desde el pasado 16 de diciembre de ese año, y que fue localizado sin vida, dando a conocer esta noticia las primera horas de este 24 de diciembre.