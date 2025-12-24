Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 24 diciembre

La crisis hídrica que desde hace varios años enfrenta el sur de Sonora continúa mostrando señales preocupantes, incluso en periodos donde los registros oficiales reportan ligeras recuperaciones en los niveles de almacenamiento. A pesar de un repunte en los volúmenes almacenados respecto al año pasado, la situación hídrica en la cuenca del Río Yaqui continúa siendo motivo de preocupación.

Las principales presas que abastecen de agua a amplias zonas del sur de Sonora se mantienen muy por debajo de niveles óptimos, en un contexto marcado por la ausencia de lluvias y una demanda creciente, especialmente del sector agrícola.

NIVEL ACTUAL DE LAS PRESAS

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte a este miércoles 24 de diciembre, las presas La Angostura, El Novillo y El Oviáchic almacenan en conjunto 2 mil 157.0 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que equivale apenas al 30.8 por ciento de su capacidad total.

Si bien esta cifra representa un incremento de 931.0 Mm³ en comparación con el mismo periodo de 2024, especialistas en gestión hídrica advierten que la recuperación sigue siendo insuficiente para garantizar el abasto de agua durante los próximos meses.

ESTADO DE PRESAS DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUI

El informe detalla diferencias significativas entre los tres principales embalses de la cuenca del Río Yaqui:

La presa La Angostura es la que presenta el mejor panorama dentro del sistema, con un almacenamiento de 444.2 Mm³, equivalente al 58.3 por ciento de su capacidad total. Actualmente registra una aportación de 2.30 metros cúbicos por segundo , aunque no se han reportado precipitaciones recientes.

es la que presenta el mejor panorama dentro del sistema, con un almacenamiento de 444.2 Mm³, equivalente al de su capacidad total. Actualmente registra una aportación de , aunque no se han reportado precipitaciones recientes. Presa El Novillo , el volumen almacenado asciende a 1,103.6 Mm³, lo que representa el 36.5 por ciento de su capacidad. No registra aportaciones ni lluvias recientes.

, el volumen almacenado asciende a 1,103.6 Mm³, lo que representa el de su capacidad. No registra aportaciones ni recientes. Presa El Oviáchic, tiene la situación más crítica cuenta con apenas 609.2 Mm³ almacenados, equivalentes al 18.9 por ciento de su capacidad total. No registra aportaciones ni precipitaciones, lo que enciende alertas entre productores y autoridades.

En conjunto, la cuenca del Río Yaqui reporta una aportación total de apenas 2.30 metros cúbicos por segundo, cifra que resulta insuficiente frente a la demanda de agua en los municipios del sur de Sonora.

Especialistas advierten que, de mantenerse estas condiciones, será necesario extremar medidas de uso eficiente del agua y una planeación cuidadosa de los ciclos agrícolas, ante el riesgo de enfrentar un nuevo periodo de escasez durante 2026. Mientras tanto, la evolución de la temporada de lluvias será determinante para definir el rumbo hídrico de la región en los próximos meses.