Sonora

Clima en Sonora hoy, 24 de diciembre: Vientos fuertes y lluvias ligeras marcarán los próximos días

Protección Civil estatal advierte sobre la llegada de un nuevo frente frío en Sonora durante los próximos días

Dic. 24, 2025
Se prevé la llegada de un frente frío a Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en el análisis meteorológico general y datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otras fuentes oficiales de Estados Unidos, dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para hoy 24 de diciembre.

La dependencia destacó que se prevén condiciones de viento fuerte y posibles precipitaciones en distintas regiones de Sonora durante este miércoles y los próximos días.

Para este día, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera ubicada en la costa occidental de Estados Unidos, en interacción con la corriente en chorro polar y un nuevo frente frío que se aproxima al noroeste de México, favorecerá rachas de viento de hasta 70 km/h en el noroeste del estado. Además, existe la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en municipios de esa región durante la noche de hoy y el 25 de diciembre.

SE PREVÉ NUEVO FRENTE FRÍO

Asimismo, las autoridades meteorológicas anticipan el ingreso de un nuevo frente frío el próximo 27 de diciembre, el cual provocará vientos fuertes superiores a los 65 km/h, lluvias ligeras de 0.5 a 5 milímetros y un descenso en las temperaturas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

imagen-cuerpo

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • En Hermosillo, la mañana inició con una temperatura mínima de 18°C y humedad relativa del 30%. Se espera una máxima de 31°C, vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 30 km/h, cielos nublados y 10% de probabilidad de lluvia.
  • Ciudad Obregón registró una mínima de 18°C y humedad del 50%, con una temperatura máxima prevista de 31°C. Se esperan vientos similares de 10 km/h con rachas de 30 km/h, cielos nublados y 10% de probabilidad de precipitación.
  • En Nogales, el termómetro marcó 13°C como mínima, con humedad del 65% y una máxima estimada de 19°C. Se prevén vientos con rachas de hasta 50 km/h, cielos parcialmente nublados y 40% de probabilidad de lluvia.
  • Para San Luis Río Colorado, la temperatura mínima fue de 16°C con alta humedad del 90%. La máxima alcanzaría los 17°C, con vientos que podrían registrar rachas de hasta 70 km/h, cielos parcialmente nublados y 60% de probabilidad de precipitación.
  • En Navojoa, se reportó una mínima de 16°C, humedad del 55% y una máxima de 32°C. Se esperan vientos moderados, cielos nublados y sin probabilidad de lluvia.
  • Agua Prieta amaneció con 10°C, humedad del 45% y una máxima de 21°C. Se pronostican cielos nublados, vientos ligeros y 0% de probabilidad de precipitación.
  • Finalmente, en Guaymas, la mínima fue de 20°C con humedad del 55%, una máxima estimada de 28°C, vientos con rachas de hasta 40 km/h, cielos nublados y sin lluvias previstas.

Protección Civil exhorta a la población a extremar precauciones ante los fuertes vientos, especialmente en zonas donde podrían presentarse tolvaneras, caída de objetos o afectaciones en la circulación.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


