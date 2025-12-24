Clima en Sonora hoy, 24 de diciembre: Vientos fuertes y lluvias ligeras marcarán los próximos días

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en el análisis meteorológico general y datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otras fuentes oficiales de Estados Unidos, dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para hoy 24 de diciembre.

La dependencia destacó que se prevén condiciones de viento fuerte y posibles precipitaciones en distintas regiones de Sonora durante este miércoles y los próximos días.

Para este día, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera ubicada en la costa occidental de Estados Unidos, en interacción con la corriente en chorro polar y un nuevo frente frío que se aproxima al noroeste de México, favorecerá rachas de viento de hasta 70 km/h en el noroeste del estado. Además, existe la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en municipios de esa región durante la noche de hoy y el 25 de diciembre.

SE PREVÉ NUEVO FRENTE FRÍO

Asimismo, las autoridades meteorológicas anticipan el ingreso de un nuevo frente frío el próximo 27 de diciembre, el cual provocará vientos fuertes superiores a los 65 km/h, lluvias ligeras de 0.5 a 5 milímetros y un descenso en las temperaturas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En Hermosillo , la mañana inició con una temperatura mínima de 18°C y humedad relativa del 30%. Se espera una máxima de 31°C , vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 30 km/h, cielos nublados y 10% de probabilidad de lluvia.

, la mañana inició con una de 18°C y humedad relativa del 30%. Se espera una máxima de , vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 30 km/h, cielos nublados y 10% de probabilidad de lluvia. Ciudad Obregón registró una mínima de 18°C y humedad del 50%, con una temperatura máxima prevista de 31°C . Se esperan vientos similares de 10 km/h con rachas de 30 km/h, cielos nublados y 10% de probabilidad de precipitación.

registró una mínima de 18°C y humedad del 50%, con una prevista de . Se esperan vientos similares de 10 km/h con rachas de 30 km/h, cielos nublados y 10% de probabilidad de precipitación. En Nogales , el termómetro marcó 13°C como mínima, con humedad del 65% y una máxima estimada de 19°C . Se prevén vientos con rachas de hasta 50 km/h, cielos parcialmente nublados y 40% de probabilidad de lluvia.

, el termómetro marcó 13°C como mínima, con humedad del 65% y una máxima estimada de . Se prevén vientos con rachas de hasta 50 km/h, cielos parcialmente nublados y 40% de probabilidad de lluvia. Para San Luis Río Colorado , la temperatura mínima fue de 16°C con alta humedad del 90%. La máxima alcanzaría los 17°C , con vientos que podrían registrar rachas de hasta 70 km/h, cielos parcialmente nublados y 60% de probabilidad de precipitación.

, la fue de 16°C con alta humedad del 90%. La máxima alcanzaría los , con vientos que podrían registrar rachas de hasta 70 km/h, cielos parcialmente nublados y 60% de probabilidad de precipitación. En Navojoa , se reportó una mínima de 16°C, humedad del 55% y una máxima de 32°C . Se esperan vientos moderados, cielos nublados y sin probabilidad de lluvia.

, se reportó una mínima de 16°C, humedad del 55% y una máxima de . Se esperan vientos moderados, cielos nublados y sin probabilidad de lluvia. Agua Prieta amaneció con 10°C, humedad del 45% y una máxima de 21°C . Se pronostican cielos nublados, vientos ligeros y 0% de probabilidad de precipitación.

amaneció con 10°C, humedad del 45% y una máxima de . Se pronostican cielos nublados, vientos ligeros y 0% de probabilidad de precipitación. Finalmente, en Guaymas, la mínima fue de 20°C con humedad del 55%, una máxima estimada de 28°C, vientos con rachas de hasta 40 km/h, cielos nublados y sin lluvias previstas.

Protección Civil exhorta a la población a extremar precauciones ante los fuertes vientos, especialmente en zonas donde podrían presentarse tolvaneras, caída de objetos o afectaciones en la circulación.