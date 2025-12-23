  • 24° C
Durazo Montaño: "Plan de Justicia Cananea es una realidad"

Habrá inversión millonaria para temas de salud y medio ambiente, beneficio de la región

Dic. 23, 2025
Dentro del Plan de Justicia de Cananea, entre el Gobierno Federal y Estatal, invertirán aproximadamente 2 mil 200 millones de pesos en los rubros de agua, salud y remediación del suelo, y que también incluye al Río Sonora, informó el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño.

Este Plan de Justicia es una estrategia integral del gobierno de México para resarcir daños históricos y atender las necesidades sociales y ambientales de la región de Cananea, enfocándose en trabajo digno, salud, infraestructura, bienestar ambiental y justicia social para mineros, incluyendo el fin de la larga huelga minera y atención a extrabajadores.

Respecto al tema de medio ambiente, el mandatario estatal, detalló que el monto mencionado será por parte del Gobierno Federal y Estatal. "Son mil 500 millones de pesos del gobierno federal que se encargará de las demandas que integran el plan de justicia para Cananea y el Río Sonora".

Durazo Montaño, dio a conocer que por parte del gobierno estatal, se estará destinando un recurso complementario por 700 millones de pesos para alcanzar la cifra de 2 mil 200 millones de pesos en total para la inversión mencionada.

"Son recursos directos, remediación del Río Sonora, construcción de plantas potabilizadoras, fortalecimiento de la atención médica y la edificación del hospital regional de Ures con sesenta camas, para beneficio de las comunidades y familias de toda la región", subrayó Durazo Montaño.

En este mismo sentido, se contempla la construcción de 16 plantas tratadoras y rehabilitación de otras existentes, instalación de un laboratorio de calidad del agua y estaciones para monitoreo, y en el tema de salud, sumado a la construcción del hospital regional en Ures con 60 camas y 21 especialidades, también habrá una unidad de vigilancia epidemiológica.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

