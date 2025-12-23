Transporte H BUS promueve reinscripciones

Para los estudiantes universitarios del sur del Estado que cursen sus estudios en alguna institución de la capital del Estado, y que haga uso del servicio de transporte H Bus, ya pueden realizar su reinscripción para continuar con la atención gratuita, informó Carla Neudert Córdova, directora de la agencia municipal de energía y cambio climático del Ayuntamiento de Hermosillo.

Este es un programa de transporte público eléctrico y gratuito para estudiantes universitarios que busca mejorar su movilidad de manera segura y sustentable, mediante rutas optimizadas y unidades cien por ciento eléctricas que funcionan con energía solar.

Quienes ya estén haciendo uso de este servicio, podrán reinscribirse a partir de esta semana y con fecha límite el próximo viernes 16 de enero. "Al igual que en el pasado proceso, se dará prioridad a los reinscritos que soliciten nuevamente su espacio en H Bus", dijo Neudert Córdova.

La funcionaria también aclaró que, si bien habrá prioridad, también se tomará en cuenta la capacidad de usuarios por ruta, los horarios, unidad y que presenten su solicitud de manera oportuna, y que estos lapsos son atendiendo a los períodos de reinscripción de las diferentes universidades.

Neudert Córdova, también indicó que se abrirán fechas para los inscritos por primera vez, del 14 al 21 de enero de 2026, seleccionando su ruta y horario, y posteriormente realizar el llenado del estudio socioeconómico para ser valorados por el comité de validación, que sesionará inmediatamente cuando concluya su periodo de registro, y brindará prioridad a aquellos que se encuentren dentro de la lista de espera, y posteriormente se les notificará el resultado vía correo electrónico.

Para poder realizar los registros en tiempo y forma, los estudiantes podrán ingresar al sitio de internet hbus.hermosillo.gob.mx, desde un teléfono celular o equipo de cómputo.