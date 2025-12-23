Diciembre reactiva al Mercado Municipal; reportan aumento en ventas de hasta 80%

Un incremento a las ventas de entre un 40 a un 80 por ciento, ha sido la mejoría que han encontrado locatarios del Mercado Municipal "Manuel Ávila Camacho" en Navojoa durante este mes de diciembre, pero esperan que esta Nochebuena repunten aún más, incluso se lleguen a duplicar.

Ha sido después de iniciar el periodo vacacional escolar, cuando se ha tenido mayor afluencia al interior del mercado, con la búsqueda de ropa, juguetes y hasta ingredientes para la cena navideña.

Según el locatario Jesús Alberto Nuño, las ventas han fluido bien en los últimos días, ya que en su establecimiento, el repunte ha alcanzado entre un 70 y un 80 por ciento de aumento, siendo la mediodía y después de las 6:00 de la tarde cuando se ha resentido mayor afluencia.

"Van bien a pesar de todo, no como quisiéramos, pero va bien, entendemos la condición económica de muchas familias, también súmale que hay más tiendas en Navojoa y tienen más opciones donde comprar", consideró.

Para este 24 de diciembre, prevé que a partir de las 10:00 de la mañana se tenga una afluencia muy alta, definida como la mejor del año, por ello es que comerciantes ya se preparan, e incluso se consideró el extender los horarios hasta las 9:00 de la noche.

Por su parte, Román Alberto Jiménez, quien vende ingredientes para las cenas navideñas, detalló que en su caso la mejoría ha alcanzado un 40 por ciento, sin embargo, también se encuentra esperanzado por que esta Nochebuena haya un repunte.

"El 24 es un muy buen día, incluso el 31 con las cenas de fin de año, adicional al arribo de paisanos y sus visitas a la ciudad, por eso esperamos que mejore aún más", relató.

De igual manera, los comercios situados en el primer cuadro de la ciudad, han reportado incremento en sus ventas desde los últimos días, aportando a que se genere un mayor circulante de dinero al interior del municipio en este mes de diciembre.

DATO:

El 24 y el 31 de diciembre, son considerados los días de mayores ventas para comerciantes del Mercado de Navojoa.