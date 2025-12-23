Clima en Sonora hoy, 23 de diciembre: Se espera un frente frío con lluvias ligeras y bajas temperaturas

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este martes 23 de diciembre, con base en el análisis de la información general y datos del Servicio Meteorológico Nacional, así como de distintas fuentes oficiales de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera ubicada en la costa occidental de Estados Unidos, en interacción con la corriente en chorro polar y la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste de México, generará rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora en el noroeste de Sonora. Además, existe la probabilidad de precipitaciones de ligeras a moderadas en municipios de esa región durante la noche de hoy y el miércoles 24 de diciembre.

ALERTAN POR FRENTE FRÍO

Protección Civil también informó que para el próximo 27 de diciembre se espera el ingreso de un nuevo frente frío, el cual provocaría vientos fuertes superiores a los 65 km/h, lluvias ligeras con acumulados de entre 0.5 y 5 milímetros, así como un descenso en las temperaturas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 15°C y humedad relativa del 35%. Para este martes se prevé una temperatura máxima de 33°C , con cielos mayormente nublados, vientos promedio de 10 km/h, rachas de hasta 30 km/h y sin probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón registró una mínima de 13°C y humedad del 65%, con una máxima estimada de 34°C. Se esperan cielos parcialmente nublados, vientos similares a Hermosillo y sin posibilidad de precipitación.

En Nogales, la temperatura mínima fue de 13°C con 25% de humedad. La máxima alcanzará alrededor de 24°C, con cielos parcialmente nublados, rachas de viento de hasta 50 km/h y una probabilidad de lluvia del 10%.

San Luis Río Colorado presentó una mínima de 17°C y humedad del 60%. Para hoy se pronostica una máxima de 21°C, rachas de viento que podrían llegar a los 70 km/h, cielos parcialmente nublados y una probabilidad de precipitación del 60%.

San Luis Río Colorado presentó una mínima de 17°C y humedad del 60%. Para hoy se pronostica una máxima de 21°C, rachas de viento que podrían llegar a los 70 km/h, cielos parcialmente nublados y una probabilidad de precipitación del 60%.

En Navojoa, la temperatura mínima fue de 14°C con 60% de humedad, mientras que la máxima alcanzará los 34°C. Se prevén cielos parcialmente nublados, vientos moderados y sin probabilidad de lluvia.

Agua Prieta amaneció con una mínima de 6°C y humedad del 55%. Se espera una máxima de 27°C, cielos parcialmente nublados, vientos con rachas de hasta 30 km/h y sin lluvias.

Finalmente, en Guaymas se registró una temperatura mínima de 15°C con humedad del 60%. Para este martes se espera una máxima de 28°C, cielos parcialmente nublados, vientos con rachas de hasta 40 km/h y sin probabilidad de precipitación.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante las rachas de viento, especialmente en las zonas del noroeste del estado.