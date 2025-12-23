  • 24° C
Sonora

Acuerdo histórico en Mina de Cananea

El respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum permite solucionar el conflicto minero de la Sección 65 a favor de los trabajadores: gobernador Durazo

Dic. 23, 2025
En el marco del Plan de Justicia para Cananea, se concretó un acuerdo histórico que permitió concluir la huelga de la Sección 65, la cual permanecía activa desde hace más de 18 años, mediante la liquidación correspondiente a más de 650 mineros, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal subrayó que, con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se destinaron los recursos complementarios necesarios para concretar el acuerdo bajo un modelo de solución amistosa, lo que permitió destrabar un conflicto que por años afectó a las y los trabajadores y a la comunidad de Cananea.

Derivado de esta resolución, el personal minero comenzó a recibir la liquidación laboral conforme a lo establecido en la ley, garantizando el respeto a sus derechos laborales.

“Celebro este acuerdo, con el que concluye la huelga de los mineros de la Sección 65 de Cananea, que por más de 18 años exigieron justicia. Hoy es una realidad gracias al Plan de Justicia para Cananea y al compromiso con su gente”, expresó el gobernador Durazo.

Como parte de los acuerdos alcanzados, las y los trabajadores de la Sección 65 ya reciben su liquidación, conforme a lo establecido en el Plan de Justicia para Cananea, impulsado por el Gobierno de Sonora y respaldado plenamente por el Gobierno de México.

Con este importante logro, el gobernador Alfonso Durazo reafirma su compromiso con la justicia social y el bienestar de las y los sonorenses, mediante políticas públicas que priorizan los derechos laborales y la atención a rezagos históricos.

