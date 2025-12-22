Sindicalizados del Ayuntamiento de Huatabampo exigen aguinaldo

En demanda del pago de aguinaldo, trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Huatabampo se manifestaron este lunes en el Palacio Municipal y en varias calles de la ciudad.

Juanita Durán Angulo, secretaria general del gremio, quien encabezó la protesta, informó que son más de 170 los empleados afectados por este incumplimiento laboral.

Dijo que las autoridades municipales les aseguraron el viernes 19 que el aguinaldo se pagaría el lunes 22, temprano, a todos los trabajadores, lo que no sucedió.

"Por eso decidimos salir a la calle a manifestarnos, para demandar esto que es de ley y que no se está cumpliendo", señaló la líder sindical.

Lamentó que se presenten este tipo de situaciones, que se evitarían con una mejor y adecuada planeación de los recursos presupuestales y que, además, "nos den la cara y se hable claro".

Otros trabajadores del Gobierno Municipal expresaron que el aguinaldo lo necesitan para pagar la cena navideña, regalos y otros gastos de esta temporada.

"La verdad es que es desesperante estar ante esta incertidumbre de cuándo nos van a pagar, lo que debió haber sido desde antes del 20 o ese día", dijo un sindicalizado.

DATO

Los manifestantes mostraron varias pancartas con mensajes como: "Día 22 y aún sin respuesta", "Por ley, el aguinaldo es un derecho", entre otros