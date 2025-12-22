Narconon exhorta a festejar sin excesos

Durante las fiestas decembrinas se llega a registrar un notable incremento en el consumo de alcohol y otras sustancias en adultos y adolescentes, lo que representa un riesgo para la salud pública y la seguridad familiar, por lo que es importante festejar con responsabilidad, exhortó la institución Narconon en Navojoa.

Alfonso Rodríguez Cantú, delegado de la Dirección Ejecutiva de Narconon, indicó que en el marco de las fiestas decembrinas, es fundamental hacer un llamado a la población para evitar el consumo de sustancias adictivas, ya que durante este periodo suelen incrementarse los riesgos asociados al abuso de alcohol, tabaco y algunas drogas.

Estas conductas, consideró que pueden derivar en accidentes, violencia familiar, problemas de salud y situaciones que ponen en peligro la integridad personal y colectiva.

"Esto subraya la importancia de reforzar las estrategias de prevención temprana, especialmente en relación con el consumo de tabaco y alcohol, ya que representan los principales factores de riesgo asociados al inicio en el uso de sustancias psicoactivas", enfatizó.

También explicó que Narconon, organización dedicada a la prevención y rehabilitación de adicciones, lo ha considerado como una tendencia preocupante y que representa cierto riesgo para familias.

De acuerdo con especialistas, dijo que la temporada de fin de año, que engloba celebraciones como Navidad, Año Nuevo y reuniones sociales, suele asociarse con un ambiente festivo en el que el consumo de alcohol y drogas se normaliza e incluso incrementa por presión social y contextos de convivencia.

Este fenómeno ha sido observado en múltiples comunidades, con reportes locales de alzas significativas en el consumo de alcohol durante esta época.

"Por eso invitarlos a vivir estas fechas con responsabilidad, priorizando la salud, la unión familiar y el bienestar personal. La mejor celebración es aquella que no deja consecuencias negativas después", culminó.