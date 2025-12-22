  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 22 de diciembre: Frío por la mañana y hasta 40°C por la tarde

El SMN prevé calor intenso durante la tarde y frío por las mañana y noche, con recomendaciones para protegerse ante cambios bruscos de temperaturas

Dic. 22, 2025
Este lunes 22 de diciembre, el clima en Sonora se mantendrá bajo condiciones climáticas extremas, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre 35 y 40 grados Celsius en la región sur del estado.

Sin embargo, se espera que durante la noche y la madrugada el ambiente sea frío, lo que obliga a la población a tomar precauciones, especialmente con niños, adultos mayores.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el calor diurno se combina con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y del Golfo de México, generando un clima inestable en varias partes del país. Aunque Sonora no se encuentra en la lista de lluvias intensas para este lunes, sí se prevé viento de componente norte de 30 a 50 km/h, que en algunos puntos podría alcanzar rachas de hasta 60 km/h.

PRONÓSTICO PARA OTRAS ENTIDADES

En contraste, otras regiones del país enfrentarán condiciones más severas: lluvias fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca; chubascos con lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo; y temperaturas mínimas con heladas de -10 a 0 grados en zonas serranas del norte y centro de México. Este contraste evidencia la amplitud térmica que predominará en el país durante la jornada.

Ante el pronóstico de temperaturas extremas, el SMN recomienda abrigarse durante la noche, mantenerse hidratado y evitar cambios bruscos de temperatura. Además, se exhorta a la población a atender los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de Protección Civil local. En zonas costeras de Sonora y Sinaloa, la combinación de calor y viento puede generar condiciones de alta sensación térmica durante la tarde.

La autoridad meteorológica también alerta que el viento fuerte podría derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que es necesario extremar precauciones, principalmente en áreas abiertas. Se espera que las temperaturas máximas continúen elevadas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que en Chihuahua, Durango, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán se mantendrán entre 30 y 35 grados Celsius.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


