Desfile Navideño de Yates reúne a familias y visitantes en San Carlos

El tradicional Desfile Navideño de Yates 2025 en San Carlos registró un incremento en el número de embarcaciones participantes, al pasar de un promedio histórico de 18 a un total de 22 yates, consolidándose como uno de los eventos más esperados por las familias durante la temporada decembrina.

Enrique Hudson, presidente de la Asociación de Turismo Náutico de San Carlos, destacó que este desfile se ha fortalecido año con año gracias al creciente interés de los propietarios de embarcaciones, así como a la respuesta positiva de la comunidad local y de los visitantes que se congregan para disfrutar del ambiente festivo.

TRADICIONAL DESFILE NAVIDEÑO DE YATES

Con la participación de más de 20 embarcaciones, el desfile se llevó a cabo con éxito en la Marina San Carlos, donde cientos de personas pudieron apreciarlo desde el bulevar Tetakawi. Las familias disfrutaron del recorrido de los yates decorados con luces y motivos navideños, en una tarde acompañada de un clima favorable y un ambiente lleno de alegría.

Los prestadores de servicios turísticos atendieron a quienes participaron en el desfile desde el mar de Cortés, ofreciendo bebidas, cena y una experiencia completa enmarcada en el espíritu navideño.

"Estamos muy contentos por esta edición, la cual fue exitosa. La gente sigue disfrutando de esta tradición que por 20 años se ha realizado en este destino turístico", indicó Hudson.

El presidente de la Asociación Náutica señaló que, por segundo año consecutivo, el desfile se realizará en dos fechas: el 21 y el 27 de diciembre, a partir de las 17:00 horas, lo que permitirá que un mayor número de personas pueda apreciar el recorrido de las embarcaciones.

Hudson subrayó que este tipo de actividades reflejan el fortalecimiento del sector náutico local y el desarrollo turístico de San Carlos, posicionándolo como un destino atractivo durante la temporada decembrina.

Las embarcaciones participantes en esta edición fueron: Ragin Cajun, Kryptonite, Marlin Monroe, Mist and Smoke, Out Tame II, 15 Negro, Aquanimity, Iron Man, Oasis, Suave, Nereus, No le hace, Hakumba Matata, Marijo, Ximena, Oasis 2, Dhow, Puré Joy, La Bandida, Cyprea, Whisky Girl y La Isla 2.

Finalmente, Enrique Hudson invitó a la comunidad y a los visitantes a disfrutar de este evento familiar, con el objetivo de fomentar la convivencia y seguir impulsando la actividad turística y económica de San Carlos durante la temporada navideña.