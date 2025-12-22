Muere docente de Álamos tras choque y volcamiento de autobús en la carretera Navojoa–Huatabampo

La tranquilidad de la noche del domingo se vio abruptamente interrumpida por un trágico accidente vial ocurrido en el sur de Sonora, donde un choque entre un autobús de pasajeros y una camioneta particular dejó como saldo una persona fallecida y decenas de lesionados.

El percance se registró sobre la carretera federal Navojoa–Huatabampo, una de las vías con mayor afluencia vehicular de la región.

MUERE DOCENTE DE ÁLAMOS TRAS CHOQUE Y VOLCAMIENTO DE AUTOBÚS

De acuerdo con la información confirmada por autoridades, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 13, cuando una camioneta de color rojo, conducida por el docente Marcelino Cosme Ochoa, originario del municipio de Álamos, colisionó contra un autobús de la línea Albatros. La fuerza del impacto provocó que la unidad de transporte de pasajeros se volcara, generando momentos de pánico entre quienes viajaban a bordo.

Lamentablemente, el maestro Marcelino Cosme Ochoa perdió la vida en el lugar del accidente debido a la gravedad de las lesiones sufridas. En tanto, 41 pasajeros del autobús resultaron con diversas lesiones, por lo que fueron trasladados de inmediato a hospitales de los municipios de Navojoa y Huatabampo para recibir atención médica. Otras tres personas que viajaban en la unidad no requirieron traslado ni atención hospitalaria.

El Gobierno Municipal de Navojoa informó que, pese a la magnitud del accidente, ninguno de los pasajeros lesionados presenta heridas de gravedad que pongan en riesgo su vida, lo que fue considerado un saldo menor ante las circunstancias del siniestro.

Elementos de corporaciones de emergencia y seguridad acudieron al lugar para auxiliar a los heridos, realizar el levantamiento del cuerpo y llevar a cabo las diligencias correspondientes. Las autoridades competentes mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas exactas que originaron el choque y deslindar responsabilidades.

Este accidente vuelve a encender la alerta sobre la importancia de extremar precauciones al conducir por las carreteras del sur del estado, especialmente en horarios nocturnos y en tramos de alta circulación.