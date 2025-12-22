CFE anuncia corte de luz el martes 23 de diciembre en este municipio de Sonora

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este martes 23 de diciembre se llevará a cabo un corte temporal en el suministro de energía eléctrica en la cabecera municipal de Carbó, Sonora, como parte de trabajos programados de mantenimiento y mejora a la infraestructura eléctrica de la región.

De acuerdo con el aviso emitido por la CFE en Hermosillo, la suspensión del servicio tendrá una duración aproximada de cuatro horas, en un horario comprendido de las 09:00 a las 13:00 horas.

Durante este periodo, personal técnico especializado realizará labores enfocadas en fortalecer la red eléctrica y garantizar un servicio más eficiente y confiable para los usuarios del municipio.

La paraestatal detalló que los trabajos se desarrollarán específicamente en la subestación Oasis, donde se ejecutará mantenimiento preventivo y diversas mejoras técnicas.

Estas acciones forman parte de los programas permanentes de modernización y conservación de la infraestructura eléctrica que impulsa la CFE en distintos puntos del país, con el objetivo de reducir fallas, optimizar el funcionamiento de los equipos y mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico a mediano y largo plazo.

La Comisión explicó que, por razones estrictas de seguridad, estas maniobras solo pueden realizarse con las líneas completamente desenergizadas, ya que se busca proteger la integridad del personal técnico que estará a cargo de los trabajos. En este sentido, reiteró que la suspensión del servicio es necesaria y temporal.

RECOMENDACIONES Y CONTACTO PARA USUARIOS AFECTADOS

Asimismo, la CFE agradeció la comprensión y cooperación de los habitantes de Carbó ante las posibles molestias que pudiera ocasionar el corte de energía durante el horario señalado.

La empresa recomendó a la población tomar previsiones con anticipación, como desconectar aparatos eléctricos sensibles, resguardar equipos electrónicos y planificar actividades que dependan del suministro eléctrico para evitar contratiempos.

Finalmente, la CFE puso a disposición de los usuarios el número telefónico 071, a través del cual podrán realizar reportes, resolver dudas o solicitar información adicional relacionada con la suspensión del servicio de energía eléctrica programada para este martes 23 de diciembre.

La Comisión reiteró su compromiso de continuar trabajando en el fortalecimiento del sistema eléctrico, con el fin de brindar un servicio más seguro, estable y eficiente a las familias sonorenses.