Tras robos de pensiones, abuelitos extreman precauciones en bancos de Navojoa

Luego de que a principios de diciembre se diera a conocer el caso de tres abuelitos que fueron víctimas del despojo de sus pensiones al interior de los bancos en Navojoa, ahora los adultos mayores están priorizando el acudir acompañados, lo que limite el riesgo de convertirse en víctima.

Óscar Espinoza, quien es un adulto mayor pensionado, describió que si ha detectado en los últimos días a personas de aspecto sospechoso ofreciendo ayuda desde el exterior de los bancos, con lo que, si bien, no ha sido víctima, sí prioriza el acudir acompañado en cada ocasión que va.

Esta misma iniciativa, dijo, la están implementando muchos adultos mayores que antes acudían solos a realizar el cobro de sus pensiones, conscientes de que durante este mes del año que incrementa el riesgo de inseguridad.

"Si se mira gente extraña en los bancos, es mejor no ir solo, porque si se miran policías, pero no siempre están", declaró.

A estas acciones preventivas, se ha sumado el área de Prevención del Delito y las Violencias en Navojoa, quienes esta semana iniciaron con el volanteo en las inmediaciones de las principales sucursales bancarias, como lo son Citibanamex, BanCoppel e Inbursa, con el objetivo de prevenir robos y fraudes en cajeros automáticos.

Pero también, emitió recomendaciones, tales como evitar retirar grandes cantidades de efectivo, no aceptar ayuda de personas desconocidas, cubrir el teclado al ingresar el NIP y mantenerse atentos ante cualquier situación sospechosa.