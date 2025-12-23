Piden mejorar seguridad en negocios de Etchojoa

En Etchojoa hay muchas fallas y problemas en los comercios en materia de seguridad y protección civil, denunció el activista social Máximo Ibarra Borbón.

Dijo que durante un recorrido que realizó por varios establecimientos observó que no cuentan con salidas de emergencia, señalización adecuada, extintores y otros requerimientos ordenados por las autoridades.

Comparó que, en otros municipios del sur de Sonora, a raíz de la explosión e incendio registrado en una tienda Waldo’s en Hermosillo durante el mes de noviembre, se llevaron a cabo muchas y estrictas supervisiones por parte de Protección Civil.

“Pero en Etchojoa no se han visto esas acciones, no sabemos los motivos, pero lo que sí está claro es que los encargados de esa dependencia han dejado mucho que desear, no solamente en este tema de los comercios, sino en muchos otros”, externó.

Ibarra Borbón aclaró que esta denuncia la hace en su derecho de ciudadano establecido en la ley y con el fin de que se mejore la seguridad en dichos negocios, sobre todo en estas fechas, cuando acuden muchas personas a realizar las compras navideñas.

“No hay que esperar una tragedia para actuar. No hay que esperar a que se ahogue el niño para tapar el pozo”, puntualizó.

“El área de Protección Civil de Etchojoa ha sido muy descuidada”: Máximo Ibarra