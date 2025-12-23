Hermosillo tiene una de las canastas básicas más caras del país ¿Cuál es su precio?

Hermosillo, la capital de Sonora, volvió a colocarse en el radar nacional por el alto costo de la canasta básica alimentaria, de acuerdo con la sección Quién es Quién en los Precios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La dependencia determinó que la capital sonorense se posicionó como la segunda ciudad con la canasta básica más cara del país durante el periodo del 8 al 11 de diciembre, solo por debajo de Ciudad Juárez, Chihuahua.

¿CUÁNTO CUESTA LA CANASTA BÁSICA EN HERMOSILLO?

Según el reporte oficial, el precio más elevado detectado en Hermosillo fue de 914.50 pesos, registrado en una tienda comercial ubicada sobre el periférico poniente, en la colonia Proyecto Río Sonora.

Esta cifra dejó a la ciudad a apenas 20.40 pesos de ocupar el primer lugar nacional, una diferencia mínima que refleja la presión que sigue existiendo en los bolsillos de las familias hermosillenses.

En un periodo similar de 2024, del 9 al 13 de diciembre, Hermosillo ya se encontraba entre las ciudades con mayores precios, ocupando entonces el tercer lugar nacional, con una canasta básica de 949.40 pesos, es decir, 34.90 pesos más cara que en la actualidad.

Aunque el precio actual muestra una ligera disminución, la ciudad continúa en los primeros sitios del ranking.

Sin embargo, Profeco también identificó un dato alentador para Hermosillo, pues este 2025, una tienda comercial de la capital sonorense logró colocarse entre las cinco con la canasta básica más barata del país, con un precio de 835.10 pesos, en un establecimiento localizado sobre el bulevar Paseo Río Sonora, también en la colonia Proyecto Río Sonora.

OTRAS CIUDADES DE MÉXICO CON LAS CANASTAS BÁSICAS MÁS CARAS

En la lista de ciudades con la canasta básica más cara, Hermosillo se ubicó por encima de Tampico, Tamaulipas; Monterrey, Nuevo León; y Saltillo, Coahuila, consolidándose como una de las zonas donde adquirir los productos esenciales representa un mayor gasto.

En contraste, el reporte también evidencia cambios relevantes en otras ciudades. En 2024, Tijuana, Baja California, encabezaba la lista con la canasta básica más cara, alcanzando los 1,003.85 pesos.

Para el periodo actual, esta ciudad se colocó como la cuarta con menor costo, al registrar 797.50 pesos, un descenso significativo.

Por encima de este punto de venta se encuentran establecimientos ubicados en Saltillo, Ciudad Juárez, Tampico y Tijuana, lo que demuestra que, aunque Hermosillo destaca por precios elevados, también existen opciones más accesibles si el consumidor sabe dónde comprar.

El reporte de Profeco vuelve a poner sobre la mesa la importancia de comparar precios y planear las compras, porque en tiempos donde cada peso cuenta, elegir bien el supermercado puede marcar una diferencia real en la economía familiar.