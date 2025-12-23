Han sido dados de alta 20 lesionados del choque-volcamiento de autobús en Navojoa

Ya han sido dados de alta 20 de los lesionados que fueron trasladados a hospitales de la región, tras el choque-volcamiento de un autobús de la línea Albatros y una camioneta el pasado domingo sobre la carretera Navojoa-Huatabampo, accidente que dejó un fallecimiento.

Fue el alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, quien dio a conocer la información, al resaltar que desde el primer minuto que se tuvo conocimiento del accidente ocurrido en la carretera estatal 362, se ha encontrado al pendiente de la situación y de las personas afectadas, acompañando a las víctimas y a sus familias en un momento tan difícil.

"Lamentamos profundamente la pérdida de una vida y nos preocupa el estado de salud de quienes resultaron lesionados, en especial al saber que hay menores de edad con lesiones de consideración; aunque encontramos un foco de esperanza en las últimas informaciones que nos confirman que 20 personas ya han sido dadas de alta", describió.

En este caso, explicó que se ha trabajado de manera coordinada con las instituciones municipales y estatales, así como con los cuerpos de emergencia, seguridad y de salud, para brindar atención y apoyo a quienes lo necesitan.

"A las familias afectadas decirles con claridad que no están solas, cuentan con el acompañamiento del gobierno y con todas las instancias para atender esta situación", aseguró.

El presidente municipal confirmó que se tendrá comunicación constante y se estará compartiendo información a la ciudadanía, conforme se vayan teniendo actualizaciones oficiales.

"Navojoa es una comunidad unida y hoy, más que nunca, estamos juntos para apoyarnos", culminó.

DATO:

El accidente culminó en el fallecimiento de una persona durante la noche del pasado domingo.