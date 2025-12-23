  • 24° C
Sonora

Buscadoras por la Paz Sonora se unen a las luces de esperanza

Es una actividad a nivel nacional para recordar a sus familiares desaparecidos

Dic. 23, 2025
Las Buscadoras por la paz Sonora, se sumaron a la Jornada Nacional Luces de Esperanza, que consiste en la colocación de esferas en un árbol como símbolo de esperanza, que es parte del acompañamiento, empatía y apoyo que le brindan a las familias, así como el recordatorio de que la lucha sigue en pie.

Cecilia Delgado, vocera del colectivo, expresó que esta jornada nacional de luces de esperanza es un acto que convierte el dolor en memoria viva y en fuerza colectiva. "Colgar las esferas en el árbol de la esperanza es como sembrar un símbolo de presencia".

Detalló que cada luz representa a quienes siguen ausentes, pero que también reconoce la voluntad de sus familias de no rendirse y continuar la búsqueda en campo, de mantenerlos en el corazón y en la mirada pública. 

"Ese árbol se convierte en un altar comunitario, un espacio donde las ausencias se transforman en unidad, donde cada esfera es un nombre, una historia, un abrazo que se resiste a desaparecer", dijeron las Buscadoras por la Paz.

Además, indicaron que, al encender las luces, lo cual se lleva a cabo en todo México, como Buscadoras por la Paz Sonora, están diciendo: "Aquí seguimos, aquí los esperamos, aquí los recordamos".

CELEBRARON POSADA

Como parte del acompañamiento que llevan a los familiares de los desaparecidos y familias vulnerables, este año nuevamente las integrantes del colectivo cumplieron en llevar la celebración de lo que se está convirtiendo en una tradicional posada para los niños del Poblado Miguel Alemán.

