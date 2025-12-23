  • 24° C
Sonora

INE cerrará módulos en días festivos

Esto se ubican en Cajeme, Navojoa, Huatabampo, San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales, Agua Prieta, Hermosillo y Guaymas

Dic. 23, 2025
A nivel nacional son más de ochocientos módulos de atención los que suspenderán sus actividades por estos días y también del día 29 de diciembre hasta el 3 de enero del próximo año

Este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Sonora mantendrá sus once módulos de atención cerrados, para reanudar actividades al día siguiente en los nueve municipios donde se encuentran ubicados.

A nivel nacional son más de ochocientos módulos de atención los que suspenderán sus actividades por estos días y también del día 29 de diciembre hasta el 3 de enero del próximo año.

En caso de Sonora los módulos se encuentran en Agua Prieta, Caborca, Guaymas, Huatabampo, Nogales, San Luis Río Colorado, y tres en Hermosillo, más un módulo en Cajeme ubicado en calle chihuahua 137 sur locales comerciales 1, 2 y 3 colonia Centro, entre calle Guerrero y calle Hidalgo frente a guardería canaco 2, y otro en Navojoa en la avenida General Ignacio Pesqueira 1002 5 plaza Terza colonia Juárez.

Además de la suspensión de actividades presenciales, también se mantendrá así el sistema de citas, el cual está habilitado para programar únicamente en los días que se brindará el servicio a la ciudadanía.

Previo a finalizar el año, el INE convocó a quienes cuentan con cita programada, a que acudan a esta el día y la hora solicitada, para ser atendidos y agilizar su trámite de la credencial para ser utilizada para todo tipo de trámite oficial.

En este periodo, los trámites serán generales, es decir, podrán actualizar el domicilio, reponer la mica en caso de robo o extravío, corregir errores en el nombre de la persona y renovación por pérdida de vigencia, entre otros.

Para realizar estos trámites se deberán presentar tres documentos en original, sin tachaduras, ni enmendaduras: acta de nacimiento, identificación con fotografía vigente y comprobante de domicilio (con fecha de expedición no mayor a 3 meses).

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

