Dos años después del incendio, Diana de Navojoa sigue esperando una vivienda digna

Diana Navarro es una madre de familia que es pilar de tres menores, viven en un lote en la invasión Oro Negro, a un costado del Fraccionamiento Misioneros en Navojoa, sin embargo en noviembre del 2023 fueron víctimas de un voraz incendio que las dejó sin nada, recibieron la promesa de una nueva vivienda, pero nunca llegó.

A días de llegar la Navidad, Diana reconoce que ha vivido dos años difíciles tratando de reconstruir su patrimonio, con láminas y el deseo de sacar adelante a sus hijos, sin embargo, recordó que fue en ese año, cuando el gobierno municipal de Navojoa le prometió el construir una vivienda, tomaron fotos y evidencias, más la construcción nunca llegó.

"Nos quedamos esperando nuestra casita, estuvieron viviendo, lo último que nos enteramos es que había problemas con el lote y no podríamos ser candidatos, pero si la necesitamos mucho", relató.

Diana actualmente se dedica a trabajar en la limpieza de algunas casas donde se le solicita, por lo que con los pocos ingresos que recibe, ha ido adecuando su casita, la cual está construida de hule, cartón y lámina, pero teme que se vuelva a registrar un incendio.

En estas fechas decembrinas, explicó que buscará darles una linda Navidad a sus tres hijos, sin posibilidad por el momento de construir un hogar firme que les quede como un patrimonio cuando ella les falte.

"Que mejor regalo que tener nuestra casita, ojalá que pronto pudiéramos tenerla; nos gustaría que el alcalde nos volviera a visitar y si es posible, ayudarnos", comentó.

El hogar de Diana está ubicado por la calle Francisco Eusebio Kino, donde, con carencias y en condición vulnerable, buscarán pasar una Navidad familiar, con la esperanza de pronto poder tener una casa de material.