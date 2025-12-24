Caso Waldo´s: Hoy 24 de diciembre se lleva a cabo la primera audiencia por el incendio en Hermosillo

Este miércoles 24 de diciembre se llevará a cabo la primera audiencia relacionada con el caso del incendio y explosión ocurridos en la tienda Waldo´s, ubicada en el Centro de Hermosillo, tragedia que dejó un saldo de 24 personas fallecidas y más de una docena de lesionados el pasado 1 de noviembre.

¿A QUÉ HORA Y CÓMO SERÁ LA PRIMERA AUDIENCIA POR EL CASO WALDOS EN HERMOSILLO?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), la audiencia inicial está programada para las 17:00 horas y marcará el inicio formal del proceso judicial para determinar las responsabilidades penales por uno de los siniestros más graves registrados en la capital sonorense en años recientes.

El órgano procurador de justicia confirmó que la audiencia se desarrollará bajo la modalidad virtual y estará a cargo del Juzgado Oral Penal.

El acceso será limitado únicamente a las partes involucradas, conforme a las disposiciones legales vigentes, por lo que no se permitirá la transmisión pública ni la asistencia de terceros.

Los avances del caso se darán a conocer conforme el proceso lo permita y bajo las determinaciones que emita el representante del órgano jurisdiccional.

Durante el desarrollo de esta audiencia, la Fiscalía de Sonora presentará los principales hallazgos derivados de la investigación realizada tras la tragedia.

INVESTIGACIÓN Y MEDIDAS TRAS EL SINIESTRO EN WALDO´S

Dichas indagatorias buscan esclarecer las causas del incendio, así como establecer un deslinde de responsabilidades entre quienes resulten implicados directa o indirectamente en los hechos.

Dentro la investigación destaca la revisión exhaustiva de los permisos, dictámenes y supervisiones realizadas por Protección Civil, además del análisis de la documentación relacionada con la operatividad de la cadena comercial Waldo´s en el estado de Sonora.

Como resultado de estas revisiones, las autoridades ordenaron la suspensión de 68 sucursales de la tienda en la entidad, de las cuales, hasta el momento, únicamente dos han acreditado cumplir con las disposiciones necesarias para continuar operando.

Otro de los hallazgos relevantes dados a conocer previamente por la Fiscalía es la presunta utilización de documentación apócrifa para la realización de trámites oficiales ante distintas autoridades.

Este hecho podría representar un elemento determinante dentro del proceso judicial, al evidenciar posibles irregularidades administrativas y legales previas al siniestro.

La audiencia de este miércoles representa un paso fundamental para las víctimas, sus familias y la sociedad sonorense, que exige justicia, transparencia y sanciones ejemplares ante una tragedia que evidenció posibles fallas graves en materia de seguridad, supervisión y cumplimiento de la ley.