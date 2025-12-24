Avanza proceso para elección de comisarios en Navojoa; dialogan con candidatos

La Comisión Especial de Regidores para las Elecciones a Comisarios en Navojoa, realizó el primer acercamiento con los 26 candidatos que estarán participando en el proceso, en el que la elección se llevará a cabo el próximo 11 de enero.

Marco Sánchez Acosta, presidente de la Comisión Especial, describió que en este primer acercamiento, se dialogó con los participantes sobre el Pacto de Civilidad y los detalles técnicos del proceso electoral que se llevará a cabo, buscando priorizar la armonía y un ejercicio democrático sin inconvenientes.

"A los candidatos les deseamos que disfruten este gran ejercicio democrático, que prevalezca el respeto entre ustedes y que afronten este reto con responsabilidad", informó.

En esta reunión, estuvieron presentes los candidatos de San Ignacio, Comisaría Rosales, Pueblo Mayo, Fundición, Tesia, Camoa, Bacabachi y Masiaca, quienes buscan lograr la representación de su comunidad.

La campaña electoral en este proceso, inició desde el pasado 22 de diciembre y culminará el próximo 9 de enero; mientras que la jornada de elección se llevará a cabo el domingo 11 de enero del 2026 en cada comisaría, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Cabe destacar que se instalarán 35 casillas durante el proceso, además de contar con la participación de instituciones como UES, Itson, Unison, además del SNTE, con funcionarios que tendrán participación en el proceso.

