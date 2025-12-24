Alcalde de Navojoa llama a vivir una Navidad de fe, unión y esperanza

"La Navidad nos invita a recordar momentos trascendentales de nuestra fe: el nacimiento de Jesús, la esperanza de su regreso, un tiempo para tender puentes y no muros, fortalecer la unidad de las familias y la unidad en Cristo, llevando el amor y la paz en el corazón", es el mensaje que envió el alcalde Jorge Elías Retes a los navojoenses para celebrar la Navidad.

En esta fecha tan significativa, dedicó un recuerdo muy especial a quienes recientemente sufrieron el accidente en la carretera 362, a las familias que sienten la ausencia de un ser querido, a los hermanos paisanos que no pudieron regresar este año, y a quienes pasan estas fechas en soledad, "que sepan que están en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones", dijo.

"Que esta Navidad nos permita volver a lo esencial, a la mirada limpia de la niñez, a la ilusión, a la esperanza, incluso en medio de la nostalgia. Que recordemos el mensaje más grande de amor y unión, y que no haya espacio para el miedo ni para la tristeza en esta Navidad", describió.

El presidente municipal recordó que en estas fechas decembrinas, lo más importante es cuidarse y disfrutar en familia, pero, sobre todo, contribuir para tener un diciembre blanco, sin accidentes o situaciones que marquen una fecha tan importante.

Desde el Gobierno Municipal indicó que el mensaje es que todas las familias la pasen muy bien, que reciban en armonía la Navidad y se preparen para un próspero año nuevo.

El mensaje también se extendió a los cientos de visitantes que han arribado a la ciudad estas fiestas decembrinas a pasar un momento en compañía de sus seres queridos.

"Que Dios los bendiga y que esta Navidad llene sus hogares de fe y alegría. Feliz Navidad para todos", finalizó.