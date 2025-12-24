Niño de 2 años muere tras el accidente de la avioneta de Semar

La mañana de este lunes se tiñó de tragedia luego de que una aeronave de la Armada de México, que realizaba un vuelo con fines humanitarios, se accidentara en la bahía de Galveston, Texas. Entre las víctimas se confirmó el fallecimiento de Federico Efraín R. C., un niño de apenas 2 años de edad, originario de Escárcega, Campeche, quien era trasladado a Estados Unidos para recibir atención médica especializada por quemaduras graves.

El accidente ocurrió cuando el avión se dirigía al país vecino como parte de un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina y la Fundación Michou y Mau, organización reconocida por apoyar a niñas y niños con quemaduras severas. La información fue confirmada por autoridades federales y estatales, así como por medios nacionales.

UN TRASLADO MARCADO POR LA ESPERANZA

Federico viajaba con la ilusión de recibir un tratamiento que le diera una nueva oportunidad de vida. El menor presentaba quemaduras en aproximadamente el 40 por ciento de su cuerpo y, previo al vuelo, había sido atendido en el Hospital General Dr. Agustín O´Horán, en Mérida, Yucatán.

Debido a la gravedad de su estado, se organizó su traslado aéreo al Shriners Hospitals for Children, en Estados Unidos, un centro especializado en la atención de quemaduras infantiles. El apoyo de la Fundación Michou y Mau fue clave para hacer posible este operativo médico.

ASÍ OCURRIÓ EL ACCIDENTE EN GALVESTON

De acuerdo con la Secretaría de Marina, la aeronave siniestrada era un avión tipo King Air, con matrícula ANX-1209, perteneciente a la Armada de México. El vuelo partió desde Mérida como parte de una misión de apoyo humanitario enmarcada en el Plan Marina.

La avioneta cayó al mar en la bahía de Galveston. Información preliminar señala que al momento del accidente se registraban condiciones de neblina que afectaban la visibilidad, aunque las causas exactas aún están bajo investigación.

SALDO DE VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES

En el avión viajaban ocho personas: cuatro integrantes del personal naval y cuatro civiles. En el último reporte oficial se informó que cinco personas perdieron la vida, entre ellas el menor Federico. Dos más fueron rescatadas con vida y se reportan en condición estable, mientras que una persona permanecía desaparecida. Las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona del siniestro.

Las investigaciones se realizan de manera conjunta entre autoridades mexicanas y estadounidenses. El Departamento de Seguridad de Texas informó que en el operativo participan funcionarios de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, quienes analizan las circunstancias del accidente.

Escárcega llora una pérdida que no debió ocurrir ?



Federico, un niño de apenas 2 años y originario de este municipio de #Campeche, murió tras el accidente aéreo registrado en Galvestón, Texas.



MENSAJES DE SOLIDARIDAD TRAS LA TRAGEDIA

Tras confirmarse el accidente, autoridades mexicanas expresaron sus condolencias. El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, señaló durante una transmisión en vivo que la aeronave realizaba un traslado médico especializado y envió un mensaje de apoyo a las familias afectadas.

Por su parte, la Secretaría de Marina reiteró que el vuelo tenía un carácter estrictamente humanitario y formaba parte de las acciones de apoyo a la población civil, en coordinación con la Fundación Michou y Mau.

Desde hace años, la Fundación Michou y Mau colabora con autoridades de salud para facilitar el traslado de menores con quemaduras graves a hospitales especializados en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Estos esfuerzos buscan ofrecer mayores posibilidades de recuperación cuando la atención requerida no puede brindarse a nivel local. El vuelo en el que viajaba Federico era parte de este tipo de operativos.

INFORMACIÓN CONFIRMADA Y DATOS EN REVISIÓN

Hasta el momento, está confirmado el fallecimiento del niño Federico Efraín R. C. y de otras cuatro personas. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente y mantienen activas las labores de búsqueda en la bahía de Galveston