Prisión preventiva para "Chiquimarco": exárbitro mexicano enfrentará proceso por violencia familiar

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó prisión preventiva justificada contra Marco Antonio "N", conocido como "Chiquimarco", exárbitro de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar.

La medida cautelar fue ordenada por la jueza Carolina Bernal al considerar que el imputado representa un riesgo para la víctima durante el desarrollo del proceso judicial.

De acuerdo con el reporte difundido este martes 23 de diciembre, la resolución obliga al ex silbante a presentarse de manera voluntaria en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte a más tardar el 26 de diciembre. En caso de incumplimiento, la autoridad judicial advirtió que se emitirá una orden de aprehensión en su contra.

PRISIÓN SUSTENTADA EN EVALUACIONES DE RIESGO Y AMENAZAS

La periodista Beatriz Pereyra informó en redes sociales que el abogado de la víctima confirmó la determinación judicial y el plazo fijado para que Rodríguez se ponga a disposición de las autoridades.

La decisión se da tras una revisión de las medidas cautelares previamente impuestas, las cuales permitían que el imputado enfrentara el proceso en libertad bajo ciertas restricciones.

Según información judicial, la jueza sustentó la prisión preventiva en evaluaciones de riesgo y en antecedentes de amenazas e intimidación denunciadas por la víctima, Alva Neri Hernández, desde el inicio del litigio en 2023.

La carpeta judicial 003/760/2022 documenta los hechos y las actuaciones legales que derivaron en la modificación de las medidas.

UN PROCESO QUE INICIÓ EN 2023

El Ministerio Público solicitó el cambio al considerar la posibilidad de reincidencia y la necesidad de reforzar la protección de la víctima. En declaraciones a medios, el abogado Marco Antonio Chávez Vaca explicó que, tras la revisión, se determinó la reclusión inmediata y se reactivaría una orden de captura suspendida por un amparo si no se cumple el plazo establecido.

El proceso contra "Chiquimarco" inició en 2023, cuando fue vinculado a proceso por presunta violencia física y psicoemocional. Aunque inicialmente se le permitió continuar en libertad con restricciones de contacto y comparecencias periódicas, la persistencia de conductas denunciadas fue clave para que la autoridad judicial endureciera las medidas cautelares.