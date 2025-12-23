Padre de niño fallecido en accidente aéreo rumbo a Galveston obtiene visa humanitaria

La Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche informó que, se brindó acompañamiento y apoyo inmediato a la familia del pequeño Federico, originario del municipio de Escárcega, quien falleció en un accidente aéreo cuando era trasladado para recibir atención médica en Galveston, Texas.

Las autoridades estatales señalaron que se mantiene coordinación con instancias del Gobierno de México y de Estados Unidos para facilitar el traslado del cuerpo del menor, así como el retorno de su madre, quien sobrevivió al accidente y permanece en estado delicado de salud.

#VideoCH | La Secretaría de Gobierno informa que, por instrucción de la gobernadora Layda Sansores , se brinda asistencia total a la familia del pequeño Federico, fallecido durante su traslado médico a Galveston, Texas. pic.twitter.com/kbYzL9JyJS — Campeche HOY (@CampecheHOYmx) December 23, 2025

OBTIENE VISA HUMANITARIA PARA IR POR SU HIJO

La secretaria de Gobierno, Liz Hernández, en conjunto con el presidente municipal de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath, encabezó las acciones de apoyo al padre del menor, Edward Ramírez, con el objetivo de atender de manera integral las gestiones y necesidades derivadas de este difícil momento.

Como parte de estos esfuerzos, se confirmó que el padre del menor obtuvo una visa humanitaria que le permitirá ingresar a Estados Unidos para realizar los trámites correspondientes y acompañar el traslado de su hijo y de su esposa a territorio campechano.

El Gobierno del Estado de Campeche reiteró su compromiso de actuar con sensibilidad, cercanía y solidaridad, acompañando a las y los campechanos en los momentos más complejos, con un profundo sentido humano y de responsabilidad social.