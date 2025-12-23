Detienen a Jaime Toral, el influencer acusado de secuestrar y obligar a “Doña Lety” a grabar videos

La detención del creador de contenido Jaime Pascual Hernández Toral, conocido en redes sociales como Jaime Toral, ha generado una fuerte sacudida en la opinión pública, al revelarse que detrás de sus videos virales se ocultaba un presunto caso de trata de personas y privación ilegal de la libertad.

Elementos de Seguridad Pública de Zacapoaxtla, Puebla, detuvieron la tarde del 22 de diciembre al influencer, luego de que existiera una orden de aprehensión vigente en su contra desde septiembre de 2024, emitida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

El hombre es acusado de trata de personas, además de su presunta responsabilidad en el secuestro de una mujer conocida como “Doña Lety”.

EL CASO DE “DOÑA LETY”: DE VIDEOS VIRALES A UNA PRESUNTA VÍCTIMA

Durante años, Jaime Toral se dio a conocer en redes sociales por videos en los que aparecía “Doña Lety”, una mujer adulta mayor que se convirtió en personaje recurrente de su contenido.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir señalamientos que apuntaban a que la mujer no participaba de manera voluntaria.

De acuerdo con las investigaciones, el influencer obligaba a la señora a grabar videos que posteriormente difundía en plataformas digitales, obteniendo beneficios económicos y visibilidad.

Más adelante, se reveló que “Doña Lety” se encontraba privada de la libertad, lo que encendió las alarmas de las autoridades y derivó en la integración de la carpeta de investigación por trata de personas.

¿CÓMO FUE LA DETENCIÓN DE JAIME TORAL?

La captura ocurrió en pleno centro de Zacapoaxtla, sobre la calle Arista, luego de que un ciudadano realizara un reporte al número de emergencias 911. De acuerdo con las autoridades, la persona reconoció al influencer como alguien que había sido boletinado por la Fiscalía de Veracruz, por lo que dio aviso inmediato a las corporaciones de seguridad.

Tras corroborar su identidad, los elementos procedieron a su aseguramiento sin que se registraran incidentes mayores. Posteriormente, Jaime Toral fue trasladado a Veracruz, donde será presentado ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

El caso ha causado indignación social, no solo por la presunta explotación de una persona en condición de vulnerabilidad, sino porque evidencia cómo las redes sociales pueden ser utilizadas como fachada para cometer delitos graves.

Además de su faceta como creador de contenido, Jaime Toral fue ex candidato a la presidencia municipal de Tantoyuca, Veracruz, lo que ha añadido un componente político y social a la polémica.

Las autoridades reiteraron que el proceso legal seguirá su curso y que será el Poder Judicial quien determine la responsabilidad del acusado. Mientras tanto, el caso abre un debate urgente sobre los límites del contenido digital, la explotación en redes sociales y la necesidad de proteger a quienes no pueden defenderse.